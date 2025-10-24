Ranné zhrnutie (24.10.2025)

- Japonská inflácia zostala vysoká na úrovni 2,9 % r/r.
- JPY je dnes najslabšou menou skupiny G10.
- Austrália, predbežný PMI vo výrobnom sektore klesol na 49,7.
- Trump vyhlásil „koniec“ všetkých obchodných rokovaní s Kanadou.
- Japonská inflácia zostala vysoká na úrovni 2,9 % r/r.
- JPY je dnes najslabšou menou skupiny G10.
- Austrália, predbežný PMI vo výrobnom sektore klesol na 49,7.
- Trump vyhlásil „koniec“ všetkých obchodných rokovaní s Kanadou.
- Po skončení zasadnutia v USA Trump povedal: „Čoskoro uvidíme pozemnú akciu vo Venezuele,“ bez ďalšieho komentára v médiách. Ak to signalizuje možný vojenský zásah, toky do bezpečných aktív by mohli prudko vzrásť.
- Trump tiež vyhlásil „koniec“ všetkých obchodných rokovaní s Kanadou, pričom sa odvolával na reklamu o „Reaganových clách“. Kanada medzitým znížila bezcolné dovozné limity pre spoločnosti Stellantis (-50 %) a GM (-24,2 %), aby tak presadila väčšie domáce investície. Reakcia USDCAD bola zatiaľ tlmená.
-
- V septembri zostala japonská inflácia na vysokej úrovni 2,9 % r/r, jadrová na úrovni 2,9 % a jadrová na úrovni 3,0 %. Ceny tovarov vzrástli o 4,2 % r/r, zatiaľ čo ceny služieb sa zvýšili len o 1,4 %. Slabé tempo v službách obmedzuje šance na skoré zvýšenie sadzieb zo strany BoJ a naďalej tlačí na jen.
- JPY je dnes najslabšou menou krajín G10, pričom voči ostatným menám stráca približne 0,20 - 0,40 %, zatiaľ čo USDJPY vzrástol o 0,30 %. Zmiešané údaje o CPI (lepkavé tovary, mäkké služby) dávajú BoJ dôvod odložiť sprísnenie politiky, a trhy teraz vidia menší tlak na zvýšenie.
- Minister financií Katayama uviedol, že politika BoJ by sa mala zosúladiť s postojom vlády, pričom zdôraznil význam akomodačného prístupu guvernéra Uedu. Stretla sa s ministrom financií Bessentom a na budúci týždeň sa s ním a Trumpom stretne opäť. Takaiči oznámil „zodpovednú, ale proaktívnu“ fiškálnu politiku, ktorá uprednostňuje najprv hospodársky rast a až potom fiškálnu konsolidáciu.
- Predbežný PMI japonského výrobného sektora klesol na 48,3 bodu ( 19-mesačné minimum), čo znamenalo štvrtý mesiac po sebe pokles. Index PMI v službách klesol na 52,4 bodu a kompozitný index na 50,9 bodu.
- V Austrálii predbežný PMI vo výrobe klesol na 49,7 bodu (z 51,4 bodu), zatiaľ čo v službách vzrástol na 53,1 bodu a kompozitný index na 52,6 bodu. Zmiešané údaje udržiavajú RBA v pozícii závislej od údajov.
- Čínske orgány prisľúbili zvýšiť podporu spotreby. Národná komisia pre rozvoj a reformy (NDRC) oznámila rozsiahle aukcie vrátane aukcií v hodnote viac ako 5 biliónov jüanov na podzemnú infraštruktúru plynovodov, ktorých cieľom je stabilizovať rast a stimulovať investície.
Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú
US OPEN: Makroekonomické dáta posielajú trhy na nové maximá
BREAKING: Finálny index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan klesá 🗽Inflačné očakávania rastú
BREAKING: Americký PMI nad očakávania! 📈🔥
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.