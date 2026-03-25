Ranné zhrnutie (25.03.2026)

- Americké akciové futures smerovali mierne nižšie, zatiaľ čo futures na európske indexy naznačovali zmiešané otvorenie, čo poukazovalo na zmiešané zlepšenie globálnej rizikovej nálady napriek nádejám na deeskaláciu na Blízkom východe.
- Ropa ustúpila, keďže známky možnej deeskalácie v Iráne zlepšili náladu na trhu a zmiernili obavy z dlhodobého výpadku dodávok na Blízkom východe.
- Ropa Brent klesla zo 100 USD na 96 USD za barel, čo odrážalo očakávania, že zmiernenie regionálneho napätia by mohlo znížiť inflačné tlaky a obmedziť pravdepodobnosť ďalšieho menového sprísňovania.
- Rizikové aktíva v celej Ázii rástli, pričom regionálne akcie posilnili o 1,8 %, podporené lepšou náladou, nižšími cenami ropy a paralelným dopytom po štátnych dlhopisoch.
- Americký dolár mierne oslabil, v súlade s odklonom od defenzívneho pozicionovania, keďže geopolitické obavy dočasne ustúpili.
- Pozornosť investorov sa presunula na Washington, konkrétne na diplomatické úsilie, vrátane správ o 15-bodovom pláne USA na ukončenie konfliktu a diskusií o možnom mesačnom prímerí.
- Hormuzský prieliv však zostal kľúčovým trhovým rizikom, keďže táto strategicky dôležitá trasa pre export ropy z Blízkeho východu bola stále vnímaná ako fakticky uzavretá pre lodnú dopravu.
- V rámci pohybov naprieč triedami aktív zlato predĺžilo rast už druhú seansu po sebe a vzrástlo nad 4 555 USD za uncu, zatiaľ čo Bitcoin rástol smerom k 71 000 USD.
- Výnosy krátkodobých amerických štátnych dlhopisov klesali, pričom výnos 2-ročného dlhopisu sa znížil o 2 bázické body na 3,87 %, čo signalizovalo nižšie očakávania ďalšieho krátkodobého sprísňovania menovej politiky.
Zdroj: xStation5
