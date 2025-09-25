Ranné zhrnutie (25.09.2025)

- Ázijsko-pacifické indexy zaznamenávajú mierne zisky v rozpätí 0,15-0,70 %. Čínske indexy vzrástli v rozmedzí 0,50-0,70 %, austrálsky AU200.cash si pripísal 0,45 %, japonský JP225 pridal 0,17 % a singapurský SG20cash je vyšší o 0,15 %.
- Mary Dalyová z Fedu podporila ďalšie znižovanie sadzieb, ale odmietla špecifikovať časový harmonogram, pričom zdôraznila, že cesta závisí od údajov. Uviedla, že rast a prijímanie nových zamestnancov sa spomalili, pričom inflácia sa sústreďuje najmä v oblastiach ovplyvnených tarifami. Minulotýždňové zníženie bolo formulované ako „poistka“, pričom riziko recesie sa považuje za nízke.
- Dnes sme sa dozvedeli podrobnosti zo zápisnice z júlového zasadnutia BoJ. Členovia sa zhodli na tom, že sadzby by sa mali naďalej zvyšovať, ak aktivita a ceny budú zodpovedať prognózam.
- Niektorí tvorcovia politiky vyzvali na včasné zvyšovanie a posun k „neutrálnejším“ aktívam. Podniky lepšie prenášajú náklady, ale inflácia v oblasti služieb poháňaná mzdami zostáva tlmená; vplyv ciel na Japonsko bol hodnotený ako obmedzený.
- Bývalý člen Rady guvernérov BoJ Makoto Sakurai uviedol, že BoJ by mohla zvýšiť sadzby už v októbri v závislosti od vyjasnenia colných vplyvov. V priebehu 2,5 roka by podľa neho mohlo dôjsť k sprísneniu sadzieb až o 100 bázických bodov, pričom do roku 2028 by mali dosiahnuť vrchol blízko úrovne 1,5 %.
- PPI v službách BoJ za august spomalil na +2,7 % r/r (oproti očakávaným/predchádzajúcim 2,9 %).
- Dnes si tiež vypočujeme až sedem predstaviteľov Fedu. Trh bude analyzovať ich komentáre v snahe získať indície o nadchádzajúcich októbrových a decembrových zasadnutiach.
- Viceguvernér čínskej centrálnej banky zdôraznil snahu internacionalizovať dlhopisy denominované v jüanoch. Na tuzemskom trhu s dlhopismi v hodnote 192 biliónov CNY (druhom najväčšom na svete) majú v súčasnosti zahraniční investori iba 2 % podiel. Cieľom je rozšíriť ho prostredníctvom opatrení, ako je povolenie CNY dlhopisov ako kolaterálu na HK/globálnych trhoch, zvýšenie limitov Swap Connect, umožnenie repo prístupu a príprava futures kontraktov na čínske štátne dlhopisy v HK.
