Ranné zhrnutie (26.12.2025)

- Horúčka na trhu drahých kovov: Zlato prerazilo historickú hranicu 4 500 USD, zatiaľ čo striebro testuje 75 USD za uncu
- Zmiešané makro signály: Výrazné ochladenie tokijského CPI (2,3 %) a prudký pokles japonskej priemyselnej produkcie (-2,6 %)
- Sviatočná likvidita: Pri uzavretí hlavných európskych centier sa globálna pozornosť presúva na znovuotvorenú Wall Street
- Zlato a striebro si udržiavajú silnú dynamiku na konci roka. Zlato prerazilo úroveň 4 500 USD a zaznamenáva najsilnejší ročný výkon od roku 1979. Striebro testuje historické maximá nad 75 USD za uncu.
- Drahé kovy viedli zisky naprieč väčšinou tried aktív počas prvej seansy po sviatkoch. Striebro vzrástlo o 3,7 %, platina vyskočila o 8,5 % a paládium pridalo 4,8 %. Zlato zaznamenalo skromnejší rast o 0,7 %.
- Rally na kovoch pokračuje napriek miernemu posilneniu amerického dolára. EURUSD ráno 26. decembra oslabil na 1,1775, čo odráža výber ziskov po dvoch dňoch výrazných rastov na začiatku týždňa.
- USDJPY takisto prechádza rastovou korekciou po nedávnych poklesoch a vracia sa nad úroveň 156. Pár sa vrátil na úrovne približne spred roka, napriek tomu, že v posledných mesiacoch klesol pod 140.
- Tokijská inflácia CPI spomalila na 2,3 % medziročne, čo je výraznejší pokles, než očakával trh (2,5 %), a zároveň pod úrovňou 2,8 % zaznamenanou v novembri.
- Miera nezamestnanosti v Japonsku zostáva stabilná na 2,6 %.
- V posledných komentároch guvernér Ueda uviedol, že inflácia je na dobrej ceste stabilizovať sa na 2,0 %, podporená podmienkami na trhu práce a v širšej ekonomike. Takéto prostredie ospravedlňuje nedávne zvýšenie sadzieb a signalizuje ďalšie sprísňovanie v budúcnosti.
- Japonská priemyselná produkcia za november klesla o 2,6 % medzimesačne, čo nesplnilo očakávania poklesu o 2,0 % a obrátilo predchádzajúci rast o 1,5 %.
- JAP225 vzrástol o 0,5 % a testuje lokálne maximá z 10. decembra. Širší japonský index Topix dosiahol rekordné maximá.
- Futures na čínske blue-chip akcie (CH50cash) mierne vzrástli o 0,23 %, zatiaľ čo singapurský SG20 zaznamenal len nepatrné zisky.
- Nomura vo svojich najnovších prognózach očakáva dve zníženia sadzieb Fedu v roku 2026, spolu s možným zvyšovaním sadzieb v Kórei, Austrálii a na Novom Zélande.
- Po rekordných maximách na US500 dosiahnutých tesne pred Vianocami dnes prebieha mierna korekcia. Futures na US100 aj US500 klesli približne o 0,05 %.
- Väčšina akciových trhov je dnes zatvorená. Vybrané ázijské burzy sú otvorené a Wall Street sa vracia k obchodovaniu. Komoditné a menové trhy fungujú z veľkej časti štandardne.
