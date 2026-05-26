🚩 Zlato klesá o 1 %

Ceny zlata a striebra v utorok klesajú napriek nižším výnosom amerických štátnych dlhopisov. Zlato sa obchoduje v blízkosti 4 500 USD za uncu, zatiaľ čo striebro zostáva mierne nad 76 USD. Na drahé kovy tlačí silnejší americký dolár, zatiaľ čo ceny ropy prudko rastú.
- Trhy opäť započítavajú riziká súvisiace s ropou po amerických útokoch na vybrané ciele v Iráne. Neistota okolo Hormuzského prielivu pritom zostáva kľúčovým geopolitickým prenosovým kanálom, ktorý ovplyvňuje energie, inflačné očakávania a drahé kovy.
- Ropa Brent (OIL) sa odrazila nad 96 USD za barel a rastie takmer o 3 %, zatiaľ čo WTI (OIL.WTI) sa vrátila do oblasti 93 USD. Vyššie ceny ropy a pokračujúca neistota na Blízkom východe môžu podporovať vyššie inflačné očakávania, americký dolár a úrokové sadzby – čo v konečnom dôsledku vytvára tlak na zlato.
- Index cien domov S&P/Case-Shiller vyšiel mierne pod očakávaniami, keď medziročne vzrástol o 0,8 % oproti prognózam na úrovni 0,9 %. Pozornosť trhu sa teraz presúva k údajom o spotrebiteľskej dôvere v USA od Conference Board.
GOLD (graf D1)
Pri pohľade na graf zlata zostáva cena pod 38,2 % Fibonacciho retracementom a len mierne nad EMA200 (červená línia), ako aj nad 23,6 % Fibonacciho retracementom v blízkosti 4 450 USD za uncu. Táto oblasť zároveň predstavuje kľúčovú zónu podpory, ktorú dodatočne posilňuje lokálne marcové minimum. Na strane rastu môže oblasť 4 670 USD slúžiť ako najbližšia zóna rezistencie, keďže sa zhoduje s 38,2 % Fibonacciho retracementom a posledným medvedím impulzom, teda veľkou červenou sviečkou z 15. mája.
Zdroj: xStation5
