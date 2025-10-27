Ranné zhrnutie (27.10.2025)

- Akcie v ázijsko-tichomorskom regióne mierne posilnili vďaka zlepšeniu nálady v súvislosti s obchodom s Čínou.
- Akcie v ázijsko-tichomorskom regióne posilňujú vďaka zlepšenému sentimentu ohľadom obchodu s Čínou. Americké futures stúpajú na rekordné úrovne. Japonský index JP225 posilnil o 0,70 % a po prvýkrát prekonal hranicu 50 000 bodov.
- Pozitívne signály z Washingtonu a Pekingu posilnili očakávania prelomu po dvoch dňoch rokovaní. Trump a Xi by sa mali stretnúť koncom tohto týždňa, aby finalizovali dohodu – tretí za deväť mesiacov. Na základe týchto správ posilnili americké futures aj ázijské trhy.
- Trump uviedol, že konečná dohoda o TikToku by mohla byť podpísaná tento týždeň, pričom spomenul predbežný súhlas Xi. Počas svojej návštevy Malajzie boli podpísané aj ďalšie obchodné dohody a dohody o vzácnych zeminách.
- Čínsky premiér Li povedal svojmu austrálskemu náprotivku Albanesovi, že Peking je pripravený na „stabilnejšie strategické partnerstvo“, čím podporil vyhliadky pre austrálske komodity a investície.
- Americký minister financií Scott Bessent uviedol, že rokovania s Čínou boli produktívne a že dohoda by mohla byť podpísaná vo štvrtok v Južnej Kórei. Poukázal na obnovenie veľkých nákupov čínskej sóje a ročné odloženie rozšírenia vývozných licencií na vzácne zeminy. Dodal, že hrozba 100 % ciel bola „stiahnutá zo stola“.
- Priemyselné zisky Číny vzrástli v septembri medziročne o 21,6 % (po +20,4 % v auguste) a od začiatku roka vzrástli o 3,2 %, čo je najlepší výsledok od augusta 2024. Opatrenia Pekingu na obmedzenie nadmernej cenovej konkurencie zdá sa zlepšujú marže.
- Austrálsky a novozélandský dolár ako meny spojené s Čínou mierne posilnili. Čínska ľudová banka stanovila referenčný kurz jüanu na najvyššiu úroveň za viac ako rok, čo prispelo k zlepšeniu regionálneho rizikového sentimentu.
- Japonský index cien výrobcov v sektore služieb zrýchlil na +3,0 % medziročne (z predchádzajúcich 2,7 %), čo potvrdzuje pretrvávajúci tlak na náklady v sektore služieb.
- V Argentíne strana prezidenta Javiera Mileiho dosiahla rozhodujúce víťazstvo v doplňovacích voľbách, čím posilnila svoju kontrolu nad Kongresom. V kombinácii s balíkom podpory USA v hodnote 20 miliárd USD je tento výsledok vnímaný ako pozitívny katalyzátor pre argentínske aktíva.
- Trump oznámil, že sa nestretne s premiérom Carneym, a naznačil ďalšie 10 % clo „nad rámec súčasných úrovní“, pričom ako dôvod uviedol spor týkajúci sa reklamy súvisiacej s „Reaganovými clami“. Trhy reagovali ľahostajne kvôli nedostatku konkrétnych detailov.
