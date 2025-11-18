Ekonomický kalendár: Pokojný utorok na trhoch, ale pozornosť púta USA (18.11.2025)

Utorok prinesie mierny počet makroekonomických správ, vrátane niekoľkých oneskorených údajov z USA, ktoré boli odložené kvôli predĺženému zastaveniu činnosti vlády. Hoci sa týkajú predchádzajúcich mesiacov, ich hodnoty stále poskytujú cenné informácie o stave americkej ekonomiky a môžu ovplyvniť náladu na trhu. Trhy budú pozorne sledovať najnovšie signály aj oneskorené údaje, ktoré by mohli odhaliť revízie alebo nové informácie, čo by mohlo spôsobiť volatilitu na trhu. Tieto správy pomôžu lepšie posúdiť situáciu v priemyselnom sektore, na trhu s nehnuteľnosťami a v oblasti inflácie, čím poskytnú dôležité informácie pre ďalšie investičné rozhodnutia a očakávania týkajúce sa menovej politiky v hlavných ekonomikách.
Dnešný kalendár:
Maďarsko (08:30)
- Mzdy (r/r) za september: 8,7 %
Česká republika (09:00)
- Index cien výrobcov – PPI (m/m) za október: (prognóza: –0,1 %; predchádzajúci: –0,4 %)
- Index cien výrobcov – PPI (r/r) za október: (prognóza: –1,2 %; predchádzajúca hodnota: –1,0 %)
Eurozóna (11:00)
- Prejav člena Rady guvernérov ECB (Frank Elderson)
Čile (12:30)
- HDP (r/r) za 3. štvrťrok: 3,1 %
Maďarsko (14:00)
- Rozhodnutie o úrokových sadzbách na november: (prognóza: 6,50 %; predchádzajúca hodnota: 6,50 %)
Kanada (14:15)
- Počet začatých stavieb za október: (prognóza: 265 000; predchádzajúca hodnota: 279 200)
USA (16:00)
- Index trhu s bývaním NAHB za november: (prognóza: 36; predchádzajúca hodnota: 37)
- Priemyselné objednávky (m/m) za august: (prognóza: 1,4 %; predchádzajúca hodnota: –1,3 %)
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby ( m/m) za august: (prognóza: 2,9 %; predchádzajúca hodnota: –2,7 %)
- Objednávky kapitálových tovarov mimo obranného priemyslu okrem lietadiel (m/m) za august: (prognóza: 0,4 %; predchádzajúce: 1,0 %)
USA (22:00)
- Čisté prílevy kapitálu do USA – mesačné za september: žiadne údaje
- Dlhodobé prílevy kapitálu (USD) za september: žiadne údaje
USA (22:40)
- Týždenná zmena zásob ropy (API) – ropa: (predchádzajúca hodnota: 1,3 milióna barelov)
Nový Zéland (22:45)
- Index cien výrobcov – PPI (q/q) za 3. štvrťrok: (prognóza: 0,7 %; predchádzajúca hodnota: 0,6 %)
