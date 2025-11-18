Ranné zhrnutie (18.11.2025)

- Po veľmi nervóznom začiatku týždňa sa americké akciové trhy dostali pod tlak. Trhy sa obávajú ďalšieho sprísňovania politiky Federálneho rezervného systému a zhoršenia makroekonomických vyhliadok. Indexy S&P 500, Nasdaq a Dow v pondelok uzavreli nižšie, pričom na akciových trhoch prevládala averzia voči riziku.
- Pozornosť trhu sa sústredila na signály z Fedu. Christopher Waller vyhlásil, že oslabenie trhu práce oprávňuje ďalšie zníženie sadzieb v decembri. Podporil zníženie o 25 bázických bodov na zasadnutí 9. – 10. decembra, ale poznamenal, že akékoľvek zlepšenie na trhu práce by mohlo znížiť potrebu ďalšieho uvoľňovania.
- Hoci tieto komentáre boli holubičie, neupokojili obavy investorov. V kombinácii so silným dolárom to viedlo k výpredaju aktív citlivých na riziko.
- Americký dolár posilnil voči väčšine hlavných mien, zatiaľ čo japonský jen zostal slabý nad hranicou 155 voči doláru v dôsledku rastúcich výnosov štátnych dlhopisov a geopolitického napätia s Čínou. Mena v tichomorskom regióne, vrátane austrálskeho a novozélandského dolára, zostali pod tlakom v dôsledku averzie voči riziku a možnosti uvoľnenia politiky RBA.
- Trhy v ázijsko-tichomorskom regióne začali týždeň výrazne negatívnym tónom, ovplyvnené globálnymi makroekonomickými obavami a eskalujúcim geopolitickým napätím. Indexy zaznamenali prudký pokles, japonský Nikkei 225 klesol o 2,25 %, hongkonský Hang Seng o 1,11 %, čínsky Shanghai Composite o 0,5 % a austrálsky S&P/ASX 200 o 1,8 %.
- Guvernér Bank of Japan Ueda sa dnes stretáva s premiérkou Takaichi o 15:30 tokijského času. Diskusie sa zameriavajú na oslabenie jenu a potenciálne zmeny menovej politiky. Premiérka Takaichi vyzýva k opatrnosti v súvislosti so zvyšovaním úrokových sadzieb, zatiaľ čo Ueda naznačuje možnosť krátkodobých opatrení.
- Napätie voči Japonsku v Číne pretrváva. Peking uvalil zákaz cestovania na zamestnancov štátnych podnikov a zrušil podujatia a projekty, na ktorých sa podieľa Japonsko. Tieto opatrenia sú reakciou na vyjadrenia Tokia o možnej vojenskej reakcii v prípade čínskeho útoku na Taiwan.
- Čínska ľudová banka stanovila referenčný kurz USD/CNY na 7,0856, čo je výrazne pod trhovými prognózami, čím posilnila jüan a potvrdila aktívne snahy o stabilizáciu meny. Medzitým Čína vydáva eurobondy v hodnote štyroch miliárd eur s cieľom diverzifikovať zdroje financovania v zahraničí.
- V Austrálii zápisnica Austrálskej rezervnej banky zdôraznila, že menová politika zostáva len mierne reštriktívna. Očakáva sa, že inflácia zostane nad cieľom banky až do polovice roka 2026. RBA môže udržať sadzby na nezmenenej úrovni dlhšie, ale zvažuje aj možné uvoľnenie politiky.
- Cena zlata sa pohybuje okolo 4 000 USD za uncu, zatiaľ čo Goldman Sachs predpokladá cieľovú hodnotu 4 900 USD za uncu do konca roka 2026, pričom sa odvoláva na silný dopyt centrálnych bánk.
- Bitcoin výrazne oslabil a klesol pod 90 až 91 tisíc USD, čo je najnižšia úroveň od apríla. Rastúca averzia voči riziku a neistota ohľadom budúcich rozhodnutí Fedu, vrátane potenciálneho zníženia sadzieb, mali negatívny vplyv na trh s kryptomenami.
Denné zhrnutie: Trh sa pokúša o zotavenie, všetka nádej je v Nvidii
Constellation Energy a Three Mile Island – Jadrová minulosť a budúcnosť
Sage Group spúšťa spätný odkup akcií v hodnote 300 miliónov libier po silnom finančnom roku 2025
Nokia sa preorientuje s dôrazom na trh umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.