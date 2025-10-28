Ranné zhrnutie (28.10.2025)

- Zlato pokračuje v poklese a stráca viac ako 1 %
- Zlato pokračuje v poklese a stráca viac ako 1 %
- Indexy z Európy a USA mierne klesajú
- Výsledková sezóna v USA v centre pozornosti Wall Street
- Akciové indexy v USA včera prudko vzrástli, pričom priemyselný index Dow Jones a Russell 2000 sa vyšplhali na nové historické maximá. Investori sa teraz sústreďujú na zajtrajšie rozhodnutie Federálneho rezervného systému (Fed), v rámci ktorého trhy očakávajú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov a oficiálne ukončenie programu kvantitatívneho sprísňovania (QT), ako aj na štvrtkový summit Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
- Po dnešnom zasadnutí budú zverejnené správy o hospodárskych výsledkoch spoločností Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth, Southern Copper, Booking Holdings a Mondelez. Pred úvodným zvonením na Wall Street sa očakávajú výsledky spoločností Novartis, NextEra Energy, Sherwin-Williams a Royal Caribbean.
- Futures na americké indexy sa dnes ráno obchodujú mierne nižšie, v rozmedzí od 0,1 % do 0,15 %, pričom väčšina hlavných európskych futures - vrátane UK100 a DE40 - je tiež v červených číslach. Zlato zaznamenáva výrazný ústup, keď klesá o viac ako 1 % na 3 950 USD za uncu, po ktorom nasleduje pokles striebra. Americký dolár klesá, zatiaľ čo kurz EUR/USD vzrástol približne o 0,1 % na 1,166. V Európe bude dnes kľúčovým zverejneným údajom nemecká spotrebiteľská nálada, meraná indexom GfK.
- Po včerajšej americkej seanse si akcie spoločnosti Nucor po dobrých výsledkoch za tretí štvrťrok pripísali 2 %. Výrobca ocele vykázal zisk na akciu vo výške 2,63 USD, čím prekonal predchádzajúci výhľad na úrovni 2,05 - 2,15 USD na akciu (FactSet).
- Tržby dosiahli 8,52 miliardy USD, čo je viac ako konsenzuálny odhad 8,18 miliardy USD. Spoločnosť Nucor však upozornila, že zisk za aktuálny štvrťrok by mal byť nižší ako v 3. štvrťroku.
- Spoločnosť F5 Networks klesla o viac ako 6 % po vydaní neuspokojivých usmernení, pričom uviedla potenciálne „krátkodobé narušenie predajných cyklov “ po narušení systému začiatkom tohto mesiaca, ktoré sa pripisuje štátom podporovaným čínskym hackerom.
- Medzitým holandský výrobca čipov NXP Semiconductors zaznamenal nárast svojich akcií o takmer 2 % po tom, ako vykázal výsledky za tretí štvrťrok nad očakávania Wall Street a poskytol lepšiu prognózu na aktuálny štvrťrok , než sa očakávalo.
- Spoločnosť OpenAI požiadala vládu USA, aby masívne rozšírila svoje energetické kapacity, aby si udržala náskok v oblasti umelej inteligencie. V podaní adresovanom Bielemu domu vyzvala na 100 gigawattov novej energie ročne, aby sa odstránila „elektrónová medzera“ oproti Číne. Spoločnosť varovala, že obmedzená elektrická energia by mohla spomaliť pokrok v oblasti umelej inteligencie a hospodársky rast.
