Ranné zhrnutie (28.11.2025)

- Chuť riskovať dodala investorom viac optimizmu, čo dnes ráno potvrdil 0,2-percentný nárast futures na Nasdaq a Bitcoin sa vyšplhal nad 91,8 tis. dolárov, čím sa odrazil o viac ako 10 % od nedávneho cenového minima v blízkosti 81 tis. dolárov. Ázijské trhy mali zmiešanú seansu; čínske indexy mierne klesli, zatiaľ čo japonské benchmarky sa posunuli vyššie. Juhokórejský index KOSPI končí november s poklesom o 4 %, čo predstavuje jeho najslabší mesiac od októbra 2024.
- V Japonsku vzrástol počet začatých stavieb na bývanie o 3,2 % r/r, v porovnaní s prognózou -4,9 % a predchádzajúcim údajom -7,3 %. Maloobchodné tržby vo veľkom meradle vzrástli o 5 % r/r, pričom prognóza nebola k dispozícii a oproti predchádzajúcim 3 % vzrástli.
- Priemyselná produkcia sa podľa predbežných údajov zvýšila o 1,4 % m/m, čím prekonala očakávania na úrovni -0,6 %, hoci bola nižšia ako predchádzajúca hodnota 2,6 %. Maloobchodné tržby vzrástli o 1,7 % r/r, čo je nad prognózou 0,8 % a nad predchádzajúcimi 0,5 %.
- Zahraničné investície do japonských akcií dosiahli v novembri -348,7 mld. oproti predchádzajúcim 1 020,9 mld. a zahraničné investície do japonských dlhopisov predstavovali 576,5 mld. oproti 348,4 mld.
- Údaje o tokijskej inflácii ukázali, že jadrový index spotrebiteľských cien vzrástol o 2,8 % r/r, čo zodpovedá predchádzajúcemu údaju a mierne prevyšuje prognózu 2,7 %, zatiaľ čo celkový tokijský index spotrebiteľských cien dosiahol 2,7 %, čo je v súlade s odhadmi, ale pod predchádzajúcimi 2,8 %.
- Nálada na trhoch v Európe je tiež zmiešaná, pričom futures na DAX mierne klesli. V Nemecku dosiahla sezónne očistená zmena nezamestnanosti hodnotu -1K, v porovnaní s očakávaniami 4,5K a predchádzajúcimi 13K. Dovozné ceny medzitýždenne medzitým vzrástli o 0,2 %, čím prekonali prognózu 0 % a zlepšili sa z predchádzajúcich -0,5 %.
- CME zaznamenala problém, ktorý bránil obchodovaniu. Obchodovanie s futures a opciami na CME bolo zastavené z dôvodu technických problémov. Problém sa okrem iného dotkol obchodovania s futures na americké štátne dlhopisy a kontraktmi na index S&P 500. Obchodníci informovali, že v dôsledku zastavenia obchodovania na CME bolo narušené obchodovanie s devízami na platforme EBS.
Ekonomický kalendár: Nemecký CPI a kanadský HDP v centre pozornosti
BREAKING: Údaje o švajčiarskom HDP slabšie, ako sa očakávalo 📌 Španielsky CPI nad očakávaniami
Spotrebiteľské výdavky vo Francúzsku rastú, predbežná inflácia klesá📋
EURNOK oslabený po slabých nemeckých maloobchodných tržbách a nórskej nezamestnanosti
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.