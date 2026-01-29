Ranné zhrnutie (29.01.2026)

- Zlato opäť prudko vzrástlo na nové rekordné maximá, keď prelomilo úrovne 5 400 a 5 500 USD a dosiahlo až 5 580 USD za uncu. Dnešný nárast predstavuje 3 %, pričom výkonnosť od začiatku roka dosiahla 29 %, čo znamená najsilnejší začiatok roka za viac ako 30 rokov.
- Spolu so zlatom rastú aj ďalšie drahé kovy. Striebro stúpa o 3 % a prelamuje hranicu 120 USD za uncu. Platina pridáva 3,50 %, zatiaľ čo paládium rastie o 2,30 %.
- Viaceré banky začali diskutovať o scenároch s cenou 6 000 USD za uncu v roku 2026. Deutsche Bank dokonca uviedla býčí scenár smerom k 6 900 USD, zatiaľ čo SocGen tiež cieli 6 000 USD a tvrdí, že tento výhľad môže byť konzervatívny.
- Americký dolár sa po včerajšom rozhodnutí Fedu vrátil k výpredaju. Dolarový index klesá približne o 0,30 % na dennom grafe. EURUSD posilňuje o 0,26 %, zatiaľ čo USDJPY oslabuje o 0,25 %.
- Najsilnejšou menou G10 je dnes austrálsky dolár, ktorý posilňuje o 0,30–0,40 % voči ostatným menám.
- Silu AUD podporujú rastúce očakávania ohľadom kroku RBA a pozitívne správy z Číny. Kľúčovým makro ukazovateľom zostáva jadrová inflácia (trimmed mean) na úrovni 0,9 % q/q, ktorá naďalej živí diskusiu o zvyšovaní sadzieb.
- Všetky štyri hlavné austrálske banky teraz očakávajú zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov budúci týždeň, zatiaľ čo Goldman Sachs a Deutsche Bank stále predpovedajú bez zmeny, argumentujúc, že inflačné prekvapenie nie je dostatočne presvedčivé.
- Exportné ceny v Austrálii vzrástli o +3,2 % q/q (po predchádzajúcich -0,9 %), zatiaľ čo importné ceny vzrástli o +0,9 % q/q (oproti očakávaniu -0,2 %). Ide o zlepšenie obchodných podmienok, ktoré typicky podporuje aj AUD.
- Akcie čínskych developerov prudko vzrástli po správach, že úrady môžu zrušiť povinné vykazovanie podľa rámca „troch červených čiar“. Tento krok je vnímaný ako reálne uvoľnenie regulácie, ktoré zlepšuje krátkodobý prístup k financovaniu. Tento vývoj zlepšil sentiment voči Číne a ďalej podporil AUD. Čínske akciové indexy vzrástli o 0,90 až 1,60 %.
- Tesla oznámila, že v budúcom kvartáli ukončí výrobu modelov S a X a prestavia továreň vo Fremonte na výrobu humanoidných robotov.
- Tesla prekonala očakávania na upravenom EPS (0,50 USD vs 0,45 USD), tržby mierne zaostali (24,90 mld. USD vs 25,11 mld. USD), pričom hrubá marža pozitívne prekvapila (20,1 % vs 17,1 %).
- Microsoft prekonal očakávania na tržbách (81,27 mld. USD vs 80,31 mld. USD) aj EPS (4,14 USD vs 3,92 USD). Segment Intelligent Cloud tiež prekonal prognózy (32,91 mld. USD vs 32,39 mld. USD). Azure rástol o 38 % y/y bez vplyvu FX, a komerčný zostávajúci výkonnostný záväzok (RPO) vo výške 625 mld. USD ukazuje na veľmi silný budúci príjmový základ.
- Meta prekonala očakávania na EPS (8,88 USD vs 8,19 USD) aj tržbách (59,89 mld. USD vs 58,42 mld. USD), pričom reklamné výnosy takisto prekonali očakávania (58,14 mld. USD vs 56,79 mld. USD). Výsledky ťahal segment Family of Apps, zatiaľ čo straty divízie Reality Labs sa prehĺbili.
