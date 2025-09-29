Ranné zhrnutie (29.09.2025)

- Ázijsko-tichomorské indexy zaznamenali v prvej časti dňa mierny nárast. Čínske akciové indexy vzrástli v rozmedzí 0,80 – 1,10 %, japonský JP225 klesol o 0,30 %, zatiaľ čo austrálsky AU200.cash vzrástol o 0,66 %.
- Dolár je v prvej časti dňa najslabšou menou. Index USIDX zaznamenal pokles o 0,20 – 0,30 % voči ostatným menám G10. EURUSD vzrástol o 0,20 %, zatiaľ čo USDJPY klesol o 0,41 %.
- Zlato prekonalo hranicu 3 800 USD, keď vzrástlo o 1 % za deň a o viac ako 10 % za mesiac, a to vďaka dopytu po bezpečných aktívach a dynamike. Kov je na ceste k najlepšiemu mesiacu od júla 2020.
- Trhy naďalej zohľadňujú zvýšené riziko zastavenia činnosti vlády, hoci nižšie ako cez víkend. Krátkodobý rozpočet vyprší 1. októbra. Republikáni trvajú na tom, že neurobia ústupky pri schvaľovaní krátkodobého zákona o financovaní.
- Napätie eskalovalo po tom, ako Úrad pre riadenie a rozpočet Bieleho domu minulý týždeň nariadil agentúram pripraviť plány hromadného prepúšťania v prípade zastavenia činnosti vlády.
- Ropa otvorila nižšie, ale straty vyrovnala. Trh zvážil správy, že OPEC+ plánuje zvýšiť októbrové kvóty najmenej o ~137 kb/d. Irak obnovil dodávky ropy cez ropovod Kirkuk–Ceyhan do Turecka v objeme ~180–190 kb/d, čím sa zvýšila ponuka. Pred zasadnutím OPEC+ zostáva pozícia opatrná.
- UBS odhadla pravdepodobnosť recesie v USA v tomto roku na 93 % na základe ukazovateľov, ako sú príjmy, výdavky, priemyselná výroba a zamestnanosť. Napriek tomu banka nezverejnila vyhlásenie o recesii a označila ekonomiku za „slabú, ale nie kolabujúcu“.
- Tesla zverejní tento týždeň údaje o predaji. Konsenzus v súčasnosti predpokladá 448–456 tisíc dodávok (oproti 463 tisíc pred rokom), pričom nákupy na poslednú chvíľu podporili daňové úľavy v USA na konci štvrťroka.
- Podľa správ Xi tlačí na zmenu postoja USA k nezávislosti Taiwanu. Jedným z tlakových bodov je záujem Trumpa o obchodnú dohodu.
