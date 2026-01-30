Ranné zhrnutie (30.01.2026)

- Na širších finančných trhoch prebieha výpredaj a nedávne trendy sa obracajú, keďže sa stretáva viacero faktorov — vrátane nového prekvapivého favorita na post šéfa Fedu. Čínske indexy klesajú o 0,85 % až 1,40 %, austrálsky AU200.cash stráca 1,10 %, zatiaľ čo japonský JP225 je mierne vyššie o 0,05 %.
- Drahé kovy taktiež prudko klesajú. Zlato oslabuje takmer o 4,00 % na 5 160 USD za uncu, striebro padá o 5,70 % na 109 USD za uncu.
- Na devízových trhoch pozorujeme obrat voči doláru, podporený nástupom nového favorita na čelo Fedu — Kevina Warsha. USDIDX rastie o 0,45 %, čo predstavuje už oživenie o 1,06 % oproti minimu z utorka. EURUSD oslabuje o 0,34 %, zatiaľ čo USDJPY posilňuje o 0,55 %.
- Kryptomeny zažívajú prudký výpredaj. Bitcoin padá o viac než 3,00 % na 81 000 USD, Ethereum stráca takmer 4,00 % na 2 700 USD. Poklesy sú spôsobené realizáciou krátkodobých ziskov a očakávaním nominácie Warsha, ktorý je trhom vnímaný ako najmenej priaznivý ku kryptomenám.
- Správy naznačujú, že Trump môže oznámiť svoje rozhodnutie o nominácii už dnes v dopoludňajších hodinách (30. januára, US čas). Na stávkovej platforme Polymarket vzrástla pravdepodobnosť nominácie Kevina Warsha z približne 30 % až na 94 %. Ešte včera bol favoritom Rick Rieder s takmer 48 % pravdepodobnosťou.
- Trhy vnímajú Warsha ako „jestvábieho“ kandidáta, čo podporuje americký dolár, hoci sa stále diskutuje, či by Trumpov nominant naozaj zachoval tvrdý postoj v praxi.
- Inflácia CPI v Tokiu klesla na 1,5 % r/r (z 2,0 %), jadrová inflácia na 2,0 % (z 2,3 %), pričom ochladenie je viditeľné aj v jadrových ukazovateľoch. To znižuje tlak na ďalšie zvýšenie sadzieb Bank of Japan, aj keď rast USDJPY bol viac ovplyvnený očakávaniami okolo Warsha ako reakciou na CPI.
- Akcie Applu posilnili o 0,55 % po zverejnení kvartálnych výsledkov. Spoločnosť očakáva približne 16% rast tržieb v marci, čo je výrazne nad trhovými očakávaniami. Apple poukázal na zotavenie predaja iPhonov a zlepšenie v Číne, čo podporilo sentiment voči veľkým technologickým akciám.
- Panamský súd zrušil prístavné zmluvy spoločnosti CK Hutchison, čo znovu vyvoláva obavy o čínsku infraštruktúru v strategických oblastiach. Aj keď to zatiaľ nemá priamy dopad na toky, zvyšuje to geopolitické riziko pre globálnu logistiku.
- Britský premiér Starmer navštívil Peking — prvá návšteva britského premiéra od roku 2018 — a uzavrel pragmatické obchodné dohody. Trump však varoval Spojené kráľovstvo pred prehlbovaním vzťahov s Čínou.
- Podľa prieskumu agentúry Reuters teraz 24 z 31 ekonómov očakáva zvýšenie sadzieb RBA o 25 bázických bodov na 3,85 % dňa 3. februára, pričom v decembri vyše 85 % očakávalo zachovanie sadzieb na 3,60 %. Väčšina však tento krok vníma ako jednorazový, nie ako začiatok sprísňovania.
- Wall Street Journal uvádza, že väčšina amerických agentúr bude financovaná dlhodobo, zatiaľ čo Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) získa dočasné financovanie na 2 týždne, čo odkladá spor o migráciu a ICE — a znižuje riziko uzavretia vlády.
- Trump oznámil potenciálne rokovania s Iránom a zároveň spomenul „veľmi silné lode“ smerujúce do regiónu. Trhy to vnímajú ako odstrašenie s priestorom na deeskaláciu — relevantné najmä pre ropnú rizikovú prémiu. Ropa dnes klesá o približne 2,00 %.
- UBS zvýšila svoj cieľ pre cenu zlata na 6 200 USD/uncu pre marec/jún/september 2026 (z 5 000 USD) a predstavila optimistický scenár 7 200 USD, so spodným variantom 4 600 USD. Banka taktiež očakáva nákupy centrálnych bánk na úrovni cca 950 ton v roku 2026 a základný scenár 5 900 USD do konca roka.
