Ranné zhrnutie (30.12.2025)

- Wall Street včera ukončila sviatočnú rally a pred zverejnením minutes z posledného zasadnutia FOMC prešla do defenzívy (S&P 500: -0,35 %, Nasdaq a DJIA: -0,5 %). Futures na americké indexy sa obchodujú mierne v červených číslach, čo poukazuje na pokračujúci tlak súvisiaci s očakávaniami tempa znižovania úrokových sadzieb v roku 2026.
- Ukrajinský prezident uviedol, že počas rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa usiloval o bezpečnostné záruky až na 50 rokov, hoci aktuálny návrh dohody počíta s 15 rokmi. Zdôraznil, že rokovania s Ruskom môžu prebehnúť až po dohodách s Európou a že akákoľvek mierová dohoda bude vyžadovať referendum počas prímeria, a to pri nevyriešených územných sporoch a odmietaní Ruska súhlasiť s prímerím.
- Počas tlačovej konferencie Donald Trump uviedol, že v januári pravdepodobne nominuje nového predsedu Fedu, pričom zároveň testoval trhy mikro-útokom na Jeromea Powella. Americký prezident opäť povedal, že by chcel, aby Powell odstúpil, a že by ho „veľmi rád vyhodil“. Dolár však reagoval len minimálne (USDIDX mierne pod nulou).
- Sentiment naprieč Áziou a Pacifikom odráža opatrný tón z Wall Street (AU200.cash: -0,2 %; JP225: +0,03 %; KOSPI: -0,15 %), no absencia jasných negatívnych katalyzátorov a nadšenie okolo AI-related IPOs podporujú odraz v Číne (CHN.cash: +1,5 %; HK.cash: +1,25 %). Hlavným ťahúňom je Baidu, naviazané na výrobcu GPU Shanghai Biren Technology, ktorého IPO zaznamenalo retailové úpisy prevyšujúce alokácie 2 363-krát, čo podporilo širší regionálny technologický sektor.
- FX trh pred FOMC minutes zadržiava dych, pričom hlavnou témou je mierny pullback dolára po včerajších ziskoch. Jen takisto mierne koriguje voči ostatným menám G10 (EURJPY: +0,1 %; USDJPY bez zmeny). Zisky zatiaľ vedú antipodské meny (AUDUSD: +0,35 %, NZDUSD: +0,25 %), zatiaľ čo EURUSD je vyššie o 0,1 % na 1,178.
- Drahé kovy zostávajú v centre pozornosti a po včerajšom sell-off sa mierne odrážajú. Striebro rastie o 3,7 % na 74,83 USD za uncu, zatiaľ čo zlato pridáva 0,7 % na 4 363 USD za uncu.
- Ropa Brent aj WTI postupne mažú piatkový sell-off (+0,2 %, resp. +0,3 %) a reagujú na absenciu prielomu v mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine. Okrem toho sa očakáva, že Čína bude naďalej agresívne budovať zásoby ropy, aby absorbovala prebytočnú ponuku.
- Volatilita hlavných kryptomien je dnes utlmená. Bitcoin rastie o 0,14 % na 87 462 USD, zatiaľ čo Ethereum pridáva 0,3 % na 2 948 USD.
