Ranné zhrnutie (31.07.2025)

- BoJ ponechala krátkodobú úrokovú sadzbu na úrovni 0,5 % a jednomyseľne hlasovala za zachovanie svojej súčasnej politiky, pričom zvýšila svoje prognózy jadrovej inflácie CPI na fiškálne roky 2025 - 2027.
- Banka očakáva postupný rast inflácie, ktorý bude podporovaný vyššími mzdami a miernou spotrebou. BoJ zostáva opatrná a signalizuje, že ďalšie zvyšovanie sadzieb je možné len v prípade, ak to ekonomické a cenové údaje odôvodnia.
- BoJ uznala, že inflácia sa v najbližšom období pravdepodobne spomalí, ale očakáva jej ďalšie zrýchlenie. Poukázala na rastúce inflačné očakávania, ale varovala, že obchodné napätie by mohlo podkopať rast miezd. Fiškálna podpora v USA a Európe môže zlepšiť globálny dopyt. Základný scenár nepredpokladá žiadne výraznejšie narušenie dodávok.
- USDJPY po rozhodnutí BoJ a revízii prognózy inflácie klesol pod 148,65, neskôr sa však pár odrazil. Trhy čítali postoj BoJ skôr ako znak pomalej normalizácie než okamžitého sprísňovania.
- Trump predstavil komplexnú obchodnú dohodu s Južnou Kóreou, ktorá zahŕňa investície USA v hodnote 350 mld. dolárov a nákupy skvapalneného zemného plynu v hodnote 100 mld. dolárov. Juhokórejský vývoz do USA bude podliehať 15 % clu, zatiaľ čo americký vývoz bude bez cla.
- Minister obchodu Lutnick potvrdil nové obchodné dohody s Thajskom a Kambodžou. Podrobnosti zostávajú obmedzené.
- Japonská priemyselná výroba v júni medzimesačne vzrástla o 1,7 % (prognóza -0,6 %) a maloobchodné tržby vzrástli o 2,0 % r/r, čím prekonali očakávania. Oživenie výroby a spotreby podporuje opatrný optimizmus BoJ.
- Čínsky júlový index PMI vo výrobnom sektore klesol na 49,3 bodu, čo predstavuje štvrtý mesačný pokles v rade. Index PMI v službách dosiahol úroveň 50,1, čo je najnižšia hodnota od novembra. Vývoz stráca dynamiku a domáci dopyt zostáva slabý. Trhy tieto údaje považovali za dôkaz pretrvávajúcej hospodárskej slabosti.
- Maloobchodné tržby v Austrálii v júni medzimesačne vzrástli o 1,2 % (prognóza +0,4 %), čo podporilo názor o hospodárskom oživení. Viceguvernér Hauser vyjadril optimizmus v súvislosti s odolnosťou spotrebiteľov a silou trhu práce. Trhy stále očakávajú zníženie sadzieb RBA v auguste.
- Trump pohrozil Indii 25 % clami a kritizoval jej obchodné vzťahy s Ruskom. Povedal, že dohoda s Kanadou by bola „veľmi ťažká“ vzhľadom na jej plány uznať Palestínu.
- Spoločnosť Goldman Sachs odhadla, že nová efektívna colná sadzba USA na dovoz z Brazílie predstavuje 30,8 %.
- Spoločnosť Visa vykázala v treťom štvrťroku tržby vo výške 10,2 miliardy USD (prognóza 9,87 miliardy USD) a zisk na akciu 2,98 USD (prognóza 2,85 USD). Objem cezhraničných transakcií vzrástol o 12 % a celkový objem platieb sa medziročne zvýšil o 8 %. Čistý zisk dosiahol 5,3 mld.
- Ročné príjmy spoločnosti OpenAI sa vyšplhali na 12 mld. ChatGPT má teraz 700 mil. aktívnych používateľov týždenne.
