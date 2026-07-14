Ranné zhrnutie: Americké indexy rastú pred zverejnením inflácie CPI v USA (14.07.2026)

- Po rastovej relácii v Ázii, kde rástli Nikkei, Hang Seng a KOSPI, rastú kontrakty na indexy v Európe, pričom americký US100 rastie o cca 0,7 % a US500 o 0,5 %. Kľúčovými udalosťami dnes budú výsledky bánk (Morgan Stanley, Goldman Sachs) okolo poludnia a odčítanie inflácie CPI o 14:30. Druhoradými makroekonomickými údajmi budú odčítania aktivity malých firiem v USA o 12:00 a týždenná zmena žiadostí o podporu podľa ADP o 14:15.
- Zlato, striebro a Bitcoin zaznamenávajú veľmi pokojný odraz o niečo menej ako 1 %. Index dolara veľmi mierne stráca po nedávnych rastoch, poháňaných vyššími cenami ropy a nepokojnou situáciou na Blízkom východe — ropa dnes rastie takmer o 2 % a obchoduje sa na úrovni 84 USD za barel.
- V Nemecku klesli veľkoobchodné ceny v júni o 0,7 % m/m (po poklese o 0,6 % m/m mesiac predtým), pričom ročná dynamika spomalila na 4,9 % r/r z 5,9 % r/r. Asi 45 minút pred otvorením európskych búrz sa kontrakt na DAX (DE40) obchoduje s miernym plusom.
- Včera banka UBS znížila cieľové ceny pre Meta Platforms na 766 USD z 865 USD a pre Alphabet na 400 USD z 410 USD, zatiaľ čo Bank of America zvýšila cieľovú cenu pre AMD na 620 USD z 550 USD.
- Administratíva Donalda Trumpa a zástupcovia odvetvia AI vedú rokovania o vytvorení regulačného rámca, ktorý má uľahčiť uvádzanie amerických open source modelov na trh. Podľa diskutovanej koncepcie by úroveň pokročilosti týchto modelov mala byť obmedzená na možnosti, ktoré prezentujú popredné čínske modely AI — uvádza The Washington Post.
- Morgan Stanley predpokladá, že investičné výdavky amerických hyperscalerov vzrastú do roku 2027 na 1,2 bil. USD.
US500 (M15 interval)
Zdroj: xStation5
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