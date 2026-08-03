📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (31.7.2026)

Víťazi:
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Amazon.com Inc (AMZN) +15,32 %: Technologický gigant, globálny líder v oblasti e-commerce a najväčší poskytovateľ cloudových služieb na svete (AWS).
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Dexcom Inc (DXCM) +11,95 %: Popredný výrobca systémov pre kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM), ktoré uľahčujú život diabetikom.
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Monolithic Power Systems Inc (MPWR) +8,35 %: Polovodičová spoločnosť špecializujúca sa na vysoko výkonné riešenia pre správu napájania.
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Eaton Corp PLC (ETN) +7,32 %: Nadnárodný industriálny gigant zameriavajúci sa na riadenie spotreby energie a riešenia pre elektrické, hydraulické či mechanické systémy.
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Alphabet Inc (GOOGL / GOOG) +6,88 %: Materská spoločnosť Googlu a YouTube (pôvodne obsadzovala 5. a 6. miesto kvôli dvom rôznym triedam akcií na burze).
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Weyerhaeuser Co (WY) +6,51 %: Jeden z najväčších súkromných vlastníkov lesnej pôdy na svete a obrovský producent drevárskych výrobkov.
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Vertiv Holdings Co (VRT) +6,18 %: Kľúčový dodávateľ hardvéru, chladenia a softvéru pre riadenie infraštruktúry obrích dátových centier (čo momentálne ťaží z AI boomu).
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Coherent Corp (COHR) +5,55 %: Výrobca optických materiálov, polovodičov a pokročilých laserových systémov.
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Arista Networks Inc (ANET) +5,46 %: Poskytovateľ softvérovo riadených cloudových sietí a prepínačov pre tie najväčšie dátové centrá na svete.
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Fortinet Inc (FTNT) +4,99 %: Americká spoločnosť so sídlom v Kalifornii, ktorá je globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vyvíja a predáva ochranný softvér, hardvérové firewally a ďalšie komplexné sieťové riešenia pre firmy a organizácie.
Porazení:
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GoDaddy Inc (GDDY) -16,70 %: Známy americký registrátor internetových domén a poskytovateľ webhostingu pre firmy aj jednotlivcov.
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Corteva Inc (CTVA) -11,90 %: Veľká agrochemická a osivárska spoločnosť (vznikla odštiepením od gigantu DowDuPont).
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Coinbase Global Inc (COIN) -10,59 %: Jedna z najväčších svetových a amerických platforiem pre nákup, predaj a úschovu kryptomien.
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Apple Inc (AAPL) -7,35 %: Technologický gigant, tvorca iPhonov, Macov a bohatého ekosystému digitálnych služieb.
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Edison International (EIX) -6,81 %: Veľká energetická holdingová spoločnosť, ktorá primárne dodáva elektrinu obyvateľom južnej Kalifornie.
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NXP Semiconductors NV (NXPI) -6,53 %: Globálny výrobca polovodičov, ktorý dominuje predovšetkým v čipoch pre automobilový priemysel a bezkontaktné NFC platby.
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Stryker Corp (SYK) -6,42 %: Popredná nadnárodná spoločnosť v oblasti lekárskych technológií, známa predovšetkým svojimi chirurgickými a ortopedickými nástrojmi.
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T. Rowe Price Group Inc (TROW) -6,31 %: Globálna investičná spoločnosť zaoberajúca sa správou aktív, podielových fondov a penzijných plánov.
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Linde PLC (LIN) -5,95 %: Najväčšia svetová spoločnosť zaoberajúca sa výrobou, spracovaním a distribúciou priemyselných plynov.
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Micron Technology Inc (MU) -5,90 %: Jeden z najväčších svetových výrobcov pamäťových čipov.
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