Ranné zhrnutie: Čo bude ďalej s Hormuzským prielivom, infláciou a americkými úrokovými sadzbami? (15. 7. 2026)

Práve sa skončil deň plný udalostí takmer vo všetkých sektoroch.
📉 Prvý pokles cien v USA za 6 rokov
Najskôr výrazne prekvapila júnová inflácia v USA.
- V medzimesačnom porovnaní ceny klesli prvýkrát od pandemického roka 2020, a to až o 0,4 %.
- Ešte dôležitejšie však bolo, že jadrová inflácia dosiahla 2,6 % a bola výrazne nižšia, než sa očakávalo. Tento ukazovateľ nezahŕňa najvolatilnejšie ceny energií a potravín.
To prirodzene viedlo k preceneniu očakávaného vývoja úrokových sadzieb Fedu.
- V dôsledku nedávnej eskalácie napätia medzi USA a Iránom začali investori na začiatku týždňa započítavať dve zvýšenia sadzieb zo strany FOMC do konca roka.
- Základný scenár teraz opäť počíta iba s jedným zvýšením sadzieb. Pravdepodobnosť zvýšenia už v septembri klesla približne na 68 %.
🏛️ Warsh opäť jastrabí
Korekcia očakávaní by bola výraznejšia, keby Kevin Warsh počas vystúpenia pred Kongresom nepridal ďalšie pomerne jastrabie komentáre.
- Uviedol, že „inflácia je do určitej miery otázkou voľby“, a prisúdil Fedu plnú zodpovednosť za cenovú stabilitu.
- Ubezpečil, že ak bude menová politika nastavená správne, vysoká inflácia posledných piatich rokov sa stane „minulosťou“.
- Jasne zdôraznil, že centrálna banka už nebude tolerovať infláciu prekračujúcu 2 % cieľ.
- Na otázku týkajúcu sa prípadného tlaku zo strany prezidenta Donalda Trumpa, napríklad na znižovanie sadzieb, dôrazne odpovedal, že plánuje „jednoducho robiť svoju prácu“ a že v centrálnej banke „nie je miesto pre politiku“.
- Zdôraznil tiež, že americký trh práce a ekonomika zostávajú silné. Výrazne k tomu prispievajú zrýchľujúce investície do infraštruktúry pre umelú inteligenciu vrátane dátových centier, hardvéru a softvéru. Fed však podľa neho tento trend priebežne sleduje pre jeho vplyv na infláciu a trh práce.
🌍 Trump opäť ustupuje od svojich rozhodnutí
Prezident Trump medzitým pokračoval v chaotickej komunikácii týkajúcej sa Hormuzského prielivu.
- Nakoniec ustúpil od návrhu zaviesť 20 % poplatok na nákladnú dopravu prechádzajúcu prielivom. Poplatok mal pokryť náklady na americkú ochranu tejto trasy.
- Po „veľmi produktívnych rokovaniach“ s predstaviteľmi krajín Blízkeho východu má byť tento poplatok nahradený rozsiahlymi obchodnými dohodami a investíciami, ktoré štáty Perzského zálivu nasmerujú do USA.
- Trump na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že arabské investície budú „najväčšie v histórii“. Majú priniesť masívny prílev tovární, výrobných závodov a zariadení do USA a vytvoriť milióny pracovných miest.
Ako na všetky tieto udalosti reagujú trhy?
🛢️ Energetické komodity
Zdá sa, že investori správam od amerického prezidenta nevenujú príliš veľkú pozornosť. Premávka v prielive sa síce úplne nezastavila a niektoré lode prechádzajú s vypnutými vysielačmi, v porovnaní s prvými júlovými dňami však zostáva výrazne obmedzená. Podľa údajov spoločnosti Kpler klesol počet dokončených dodávok v týždni končiacom sa 12. júla o viac ako polovicu.
- Ceny ropy Brent a WTI opäť rastú. Barel ropy Brent v súčasnosti stojí približne 85 USD, zatiaľ čo WTI sa obchoduje okolo 80 USD.
- Zdražuje aj plyn na holandskej burze TTF, a to na približne 54 USD/MWh.
🧈 Drahé kovy
Po takmer 2 % raste, ktorý vyvolala nižšia než očakávaná inflácia a následný pokles výnosov amerických dlhopisov, sa drahé kovy nakoniec vrátili takmer na úrovne z otvorenia trhu. Čiastočne za tým stojí pomerne jastrabia rétorika Kevina Warsha, ktorá obmedzila holubičie precenenie očakávaní týkajúcich sa sadzieb Fedu.
- Trójska unca zlata v súčasnosti stojí približne 4 030 USD a striebro sa obchoduje okolo 58,4 USD.
📈 Akcie
Ázijské trhy sú opäť v zelených číslach.
- Lídrom je kórejský index KOSPI, ktorý dnes rastie približne o 7 %. Jedným z hlavných dôvodov je obnovený prílev zahraničných a inštitucionálnych investorov. Zlepšuje sa aj nálada voči polovodičovým spoločnostiam. Akcie SK Hynix a Samsung posilňujú približne o 10 %.
- V zisku sú aj indexy Hang Seng (+1,4 %) a Nikkei (+1,4 %).
- Zaostáva Shanghai SE Composite, ktorý klesá o 0,1 %. Tento vývoj možno do značnej miery spájať so slabšími ekonomickými údajmi z Číny.
Čaká nás ďalší deň plný výsledkových správ najväčších amerických spoločností. Včera pozornosť investorov upútali najmä údaje spoločnosti IBM.
- Výsledky boli zverejnené po výraznom raste ocenenia spoločnosti, ktorý podporovala expanzia v oblasti kvantových počítačov a umelej inteligencie.
- Od mája 2026 akcie spoločnosti vzrástli z približne 215 USD na takmer 300 USD.
- Tržby dosiahli „iba“ 17,2 miliardy USD, zatiaľ čo konsenzus predstavoval 17,8 miliardy USD.
- Rast predaja softvéru s vysokými maržami sa spomalil, čo investori vnímajú ako varovný signál.
- Generálny riaditeľ spoločnosti Arvind Krishna upozornil, že klienti začali presúvať kapitálové výdavky smerom k pamäťovým komponentom.
- Cena akcií klesla približne o 24 %, najviac od roku 1987.
Aj dnes nás čaká množstvo firemných výsledkov.
- Pred otvorením trhu: Johnson & Johnson, Morgan Stanley a BlackRock.
- Po zatvorení trhu: United Airlines, BitMine Immersion a Kinder Morgan.
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