Shopify prekvapil silným výhľadom. Akcie v predobchodnej fáze vyskočili o viac než 30 % 🛍️

Akcie spoločnosti Shopify výrazne posilňujú po tom, čo firma zverejnila optimistickejší výhľad tržieb na 3. štvrťrok. Kanadský poskytovateľ e-commerce platformy očakáva rast tržieb v nižšom pásme 30 %, čím výrazne prekonal odhady analytikov. Investori na správu reagovali prudkým rastom akcií, ktoré v predobchodnej fáze pridávali až 33,8 %.
Spoločnosť uviedla, že očakáva medziročný rast tržieb presahujúci 30 %, zatiaľ čo trhový konsenzus počítal približne s 27 % rastom. Ak sa výhľad naplní, pôjde už o šiesty štvrťrok po sebe, keď Shopify dosiahne viac než tridsaťpercentný rast tržieb.
AI zatiaľ výrazne nepoškodzuje marže
Pred zverejnením výsledkov panovali obavy, že rastúce investície do umelej inteligencie výrazne zaťažia ziskové marže spoločnosti. Shopify však oznámil, že prevádzkové náklady v 2. štvrťroku vzrástli o 21 %, čo bolo mierne menej, než očakávali analytici.
Firma zároveň pokračuje vo využívaní AI pri vlastnom vývoji. Už počas májového výsledkového hovoru manažment uviedol, že viac než polovica nového programového kódu vzniká s pomocou nástrojov založených na umelej inteligencii. To spoločnosti pomáha zvyšovať produktivitu a čiastočne kompenzovať rastúce náklady na vývoj.
Shopify čelil tlaku pre konkurenciu
Napriek silnému rastu podnikania boli akcie Shopify tento rok pod tlakom. Do utorkového záveru obchodovania strácali približne 25 %, zatiaľ čo index S&P 500 v rovnakom období rástol približne o 11 %.
Jedným z dôvodov bola rastúca neistota týkajúca sa vplyvu umelej inteligencie na sektor e-commerce. Analytici spoločnosti Rothschild & Co Redburn v júli znížili odporúčanie pre akcie na neutrálne s odôvodnením, že Meta Platforms agresívne rozširuje AI nástroje určené malým podnikom. Tie by podľa nich mohli v budúcnosti oslabiť konkurenčnú výhodu Shopify.
Silnejší než očakávaný výhľad však naznačuje, že dopyt po službách Shopify zostáva veľmi robustný a spoločnosť si zatiaľ dokáže udržiavať vysoké tempo rastu aj v prostredí silnejúcej konkurencie.
Pre investorov bude teraz kľúčové sledovať, či Shopify dokáže vysokú dynamiku tržieb udržať aj v ďalších štvrťrokoch a zároveň kontrolovať náklady spojené s rozvojom umelej inteligencie.
Graf Shopify (SHOP.US, D1)
Zdroj: xStation5
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