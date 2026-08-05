ZLATO testuje 4200 dolárov 🟡

Zlato (+2,9 %) a striebro (+4,45 %) rastú tretiu reláciu po sebe napriek spomaleniu poklesu dolára. Deeskalácia konfliktu na Blízkom východe a plný „risk-on" na akciovom trhu zvyšujú špekulatívny dopyt, pričom obavy zo zadlženia kľúčových ekonomík poskytujú klasické argumenty pre nákup drahých kovov.
Dnešné kotácie kontraktov na drahé kovy. Zdroj: xStation5
Technická analýza: GOLD (D1)
Kontrakty na zlato dnes býčím spôsobom prekonali 10- a 30-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA10 žltou farbou; EMA30 svetlofialovou farbou) a tým otestovali odpor poslednej konsolidácie v podobe úrovne 23,6 Fibonacciho retracementu poslednej klesajúcej vlny (apríl–júl). Kontrakt sa však naďalej obchoduje pod psychologickou úrovňou 4 200 dolárov za uncu (testovanou raz začiatkom júla). Uzavretie nad touto cenou by signalizovalo reálnu šancu na prechod z bočného do rastového trendu, pričom prelomenie EMA100 (tmavofialová) by bolo možné v prípade pretrvávajúceho optimizmu v ostatných rizikových triedach aktív a udržania korekcie na dolári (invertovaný USDIDX modrou farbou).
Zdroj: xStation5
Prečo drahé kovy rastú?
Pokus o nastolenie rastového trendu na zlate a striebre vychádza z kombinácie slabšieho dolára, poklesu geopolitického rizika a rastu inštitucionálneho a špekulatívneho dopytu (odraz objemu obchodov minulý týždeň na Grafe 1).
Graf 1. Objem obchodov s futures kontraktmi na zlato
Zdroj: CME Group
Najdôležitejšie argumenty pre býkov:
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Pokles geopolitického napätia a zmena očakávaní voči Fed: Nádeje na dohodu USA s Iránom ohľadom Hormuzského prielivu zmierňujú inflačné obavy a znižujú trhovú oceňovanú pravdepodobnosť zvyšovania úrokových sadzieb Fedom na len jedno do konca roka. Nižšie výnosy dlhopisov a menšia ochota k sprísňovaniu menovej politiky v krátkodobom horizonte priamo podporujú drahé kovy, ktoré nenesú žiadny výnos.
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Prílev inštitucionálneho kapitálu a dopyt z Ázie: Oživenie nálady na ázijských trhoch poskytuje silnú podporu drahým kovom. Čínske ETF fondy viazané na zlato zaznamenali 14 dní po sebe prílev kapitálu, čím prelomili dlhú sériu odlivov. Ďalším pozitívnym impulzom pre trhy bol aj návrat centrálnej banky Južnej Kórey k nákupom zlata.
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Technická hybnosť a uzatváranie krátkych pozícií: Aktuálne cenové úrovne vyvolali vlnu pokrývania krátkych pozícií po mesiacoch poklesov spôsobených vojnou. V júli sa zlato odrazilo od 10-mesačného dna a za posledné 3 týždne si pripísalo približne 4 %, čím sa vrátilo do oblasti 4 165 dolárov za uncu. Podobný odraz zaznamenalo aj striebro.
Aká silná je eskalácia chuti riskovať?
Historické údaje v Grafe 2 ukazujú výraznú negatívnu koreláciu medzi výkonnosťou najdôležitejších drahých kovov a dolárom (zlato a striebro v spodnom rade, Bitcoin a S&P 500 hore). Aktuálny týždeň (modré body) naznačuje zreteľne zrýchľujúci sa optimizmus. Pokles dolára sa spomalil (USDIDX je prilepený na záverovej cene z piatka), zatiaľ čo zlato a striebro utekajú nad trendovú líniu.
Graf 2. Porovnanie týždenných zmien cien vybraných aktív s USD.
Zdroj: XTB Research, údaje Yahoo Finance
Epizóda vojny s Iránom a vtedy pozorovaný prílev kapitálu do dolára teda zatienili štatút drahých kovov ako typických bezpečných prístavov, a zlato so striebrom sa pokúšajú nastúpiť do nového rastového trendu na vlne rastúcej chuti riskovať (viditeľnej tiež na Bitcoine či na akciovom trhu).
Zlepšenie nálady a špekulatívny dopyt však nie sú jediným základom rastu drahých kovov. Minulý týždeň výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov vyskočili na najvyššie úrovne od roku 2007, keď investori predávali dlh z obáv z inflácie a príliš pomalej reakcie Fedu. Podobné obavy vyvoláva aj bezprecedentné zapojenie USA do menovej intervencie na podporu kurzu jenu (Japonsko drží približne 1,14 bil. USD v amerických štátnych dlhopisoch).
Graf 3. Výnosy 10-ročných dlhopisov v Japonsku, Nemecku a USA.
Zdroj: XTB Research, údaje Bloomberg a Macrobond
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