Ranné zhrnutie – Deeskalácia v Hormuzskom prielive, pokles SpaceX ťahá nadol Big Tech (23. 06. 2026)

🛢️ Komodity a geopolitika
- Pokles cien ropy: Barel ropy Brent klesol pod úroveň 78 USD, keďže trh reaguje na deeskaláciu napätia na Blízkom východe.
- Prielom v rokovaniach USA–Irán: Rokovania vo Švajčiarsku priniesli pokrok. Strany sa dohodli na vytvorení špeciálnej komunikačnej linky, ktorá má zabrániť konfliktom pri prechode plavidiel strategickým Hormuzským prielivom. Obe krajiny sa navyše zaviazali garantovať územnú celistvosť Libanonu.
- Rokovania: Zatiaľ boli vyriešené otázky týkajúce sa uvoľnenia zmrazených iránskych aktív a záležitosti spojené s iránskym vývozom ropy.
- Zmiešané vyjadrenie Donalda Trumpa: Trump uviedol, že z Hormuzského prielivu prúdi veľké množstvo ropy a ceny komodít výrazne klesli. Zároveň však varoval, že USA majú nad prielivom plnú kontrolu a môžu okamžite obnoviť blokádu, ak Irán nesplní podmienky dohody.
- Iránske prostriedky: Guvernér Iránskej centrálnej banky informoval, že uvoľnené prostriedky nebudú určené výhradne na základný tovar. Teherán bude môcť nakupovať aj iný tovar, na ktorý sa nevzťahujú sankcie, hoci nemá povinnosť nakupovať poľnohospodárske produkty z USA.
📈 Akciový trh
- Ochladenie AI rally: Americké indexy ustúpili z rekordných maxím. Nasdaq Composite klesol o 1,3 %. Sentiment tlmil aj rast výnosov amerických dlhopisov, ktorý podporil ďalšie posilňovanie amerického dolára. Aktuálne sledujeme pokles futures na US100 takmer o 1,2 %.
- Poklesy v Ázii: Ázijské akciové trhy, najmä v Južnej Kórei, nasledovali vývoj v USA a strácali pre výpredaj akcií výrobcov čipov. Index KOSPI klesá až o 6 %, zatiaľ čo v Japonsku, kde pokračuje výpredaj jenu, stratil Nikkei 225 1,62 %. Niektoré čínske trhy sú dnes pre sviatok zatvorené.
- Prudký 16% pokles SpaceX: Ocenenie spoločnosti Elona Muska kleslo pod záverečnú cenu z prvého dňa verejného obchodovania. Dôvodom je oznámenie agresívneho zadlžovania, keďže spoločnosť prvýkrát vydáva dlhopisy s investičným ratingom, aby financovala svoje rozsiahle ambície v oblasti infraštruktúry AI. A to napriek podpisu mnohomiliardového kontraktu na dodávku výpočtového výkonu pre Reflection AI.
- Alphabet pod tlakom: Akcie giganta výrazne zasiahla správa, že John Jumper, viceprezident Google DeepMind a nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za rok 2024, odchádza ku konkurencii, spoločnosti Anthropic.
📊 Makroekonomika a meny
- Japonsko (predbežný PMI): Dáta dopadli lepšie, než sa čakalo. Index vo výrobe vzrástol na 54,9 bodu z predchádzajúcich 54,5 a kompozitný index vyskočil na 52,5 bodu z predchádzajúcich 51,1. To naznačuje solídne ekonomické oživenie.
- Austrália (predbežný PMI): Výsledky boli zmiešané. Výrobný sektor si vedie dobre a expanduje tempom 52,1 bodu, zatiaľ čo sektor služieb zostáva v pásme recesie na úrovni 49,9 bodu.
- EURUSD sa obchoduje okolo miním z minulého týždňa, blízko 1,14, zatiaľ čo USDJPY rastie smerom k 162 napriek pokusom japonských úradov o slovnú intervenciu.
🔭 Čo dnes sledovať?
- Opatrné otvorenie v Európe: Futures kontrakty naznačujú nervózny začiatok seansy v Európe po technologickom výpredaji na Wall Street a v Ázii. Index DE40 klesá o 0,6 %, zatiaľ čo UK100 stráca 0,7 %.
- Ďalšie napätie na Blízkom východe: Investori budú sledovať, či sa pokles cien ropy udrží vďaka diplomatickému pokroku. Ten môže priniesť úľavu dopravným spoločnostiam, ale zasiahnuť energetický sektor. Ceny ropy Brent sa aktuálne opierajú o supporty z minulého týždňa blízko 200-periodického kĺzavého priemeru.
- Tlak na Big Tech: Kľúčový bude výkon polovodičového sektora a spoločností naviazaných na AI. Trh bude testovať, či bol včerajší výpredaj akcií Alphabet a SpaceX iba dočasným výberom ziskov, alebo hlbšou korekciou nadhodnoteného sektora. Na trhoch sa čoraz viac hovorí o masívnom zadlžení technologických firiem a o tom, že dlh rastie rýchlejšie než tržby, alebo dokonca zisky.
- Politické pozadie: Investori sa tiež začnú postupne pripravovať na budúce makroekonomické udalosti. Bol oznámený harmonogram vypočutí v Kongrese, kde bude 14. júla vypovedať predseda Fedu Warsh.
Akcie SpaceX pod tlakom kvôli dlhu
Libra rastie, keďže trhy vítajú rezignáciu premiéra Keira Starmera 🇬🇧 🚀
Ropa opäť stráca napriek napätiu okolo Hormuzského prielivu
Trumpova administratíva tlačí na ASML 🔍
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