Ranné zhrnutie: EURUSD na dvojmesačnom maxime! Stávky na zvyšovanie sadzieb naďalej klesajú (17. 8. 2026)

📊 Indexy a spoločnosti
- Po neistej piatkovej seanse futures na americké indexy opäť rastú v blízkosti historických maxím. Najviac pridávajú futures na Nasdaq (US100: +0,3 %). Rastú aj futures na S&P 500 (US500: +0,15 %) a Russell 2000 (US2000: +0,05 %). Pokles futures na DJIA (US30: -0,05 %) naznačuje pokračujúci presun kapitálu smerom k technologickým akciám.
- V Ázii prebieha rastová seansa podporená klesajúcimi očakávaniami týkajúcimi sa ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA po slabých piatkových spotrebiteľských údajoch vrátane poklesu maloobchodných tržieb a indexov sentimentu. Rast vedú Hongkong (HK.cash: +1,1 %) a Čína (CHN.cash: +1,15 %). Futures na Nikkei 225 (JP225) rastú o 0,3 % napriek výrazne slabším údajom o japonskom HDP. Austrália sa obchoduje bez zmeny, zatiaľ čo Južná Kórea je pre sviatok zatvorená.
- V Japonsku a Číne viedol rast polovodičový sektor, vrátane Kioxia +7,6 %, SMIC +7,1 % a Cambricon +5 %. Alibaba pridáva 1,5 % po správach o plánovanom predaji herného štúdia Lingxi Games, ktorého hodnota presahuje 1,5 miliardy USD. V Austrálii naopak niektoré spoločnosti po výsledkoch výrazne klesajú. Maloobchodný reťazec JB Hi-Fi a banka NAB strácajú viac ako 3,5 % po varovaniach pred spomalením hypotekárneho trhu.
🌍 Ekonomika a geopolitika
- Japonský HDP v Q2 vzrástol anualizovaným tempom 1,1 % a medzikvartálne o 0,3 %, čo výrazne zaostalo za konsenzom 2 %. Hlavným dôvodom bolo nečakané oslabenie domáceho dopytu. Súkromná spotreba klesla prvýkrát za dva roky (-0,02 % q/q), zatiaľ čo kapitálové výdavky sa znížili o 1,2 % q/q pre neistotu v dodávateľských reťazcoch súvisiacu s vojnou na Blízkom východe. Tieto poklesy vykompenzoval pozitívny príspevok čistého exportu, ktorý podporil dopyt po AI vybavení a hybridných vozidlách.
- Naopak priemyselná výroba pozitívne prekvapila, keď vzrástla o 4,9 % medziročne oproti očakávaniu 4,2 % a predchádzajúcim -2,1 %. Údaje tak odrážajú optimizmus, ktorý v poslednom období naznačoval prieskum Tankan.
- Ministri zahraničných vecí ôsmich krajín vrátane Turecka, Saudskej Arábie a Egypta spolu s Hamasom odsúdili odmietnutie plánu Board of Peace zo strany Izraela. Turecký prezident Erdogan uviedol, že znovuotvorenie Hormuzského prielivu zostáva hlavnou prioritou.
💱 Meny, komodity a kryptomeny
- Dolárový index klesá tretiu seansu po sebe (USDIDX: -0,15 %) a dostáva sa k minimám, ktoré v polovici júna predstavovali kľúčový support. Rastúcu chuť riskovať v Ázii potvrdzuje široké posilňovanie austrálskeho a novozélandského dolára (AUDUSD: +0,4 %, NZDUSD: +0,6 %). Jen posilňuje napriek slabým údajom o HDP (USDJPY: -0,15 %). EURUSD pridáva 0,2 % a obchoduje sa na dvojmesačnom maxime v blízkosti 1,1585.
- Futures na Brent (OIL) zostávajú v blízkosti piatkového záveru okolo 88,50 USD za barel, keďže na Blízkom východe nedošlo k výraznejším zmenám. Európske futures na zemný plyn otvorili vyššie (NATGAS.EU: +2 %), zatiaľ čo americký zemný plyn klesá (NATGAS: -2 %).
- Klesajúce očakávania týkajúce sa zvyšovania sadzieb Fedu opäť podporujú drahé kovy. Zlato rastie o 0,4 % na 4 393 USD za uncu, zatiaľ čo striebro pridáva 1,6 % na 65,70 USD za uncu. V pluse sa obchodujú aj futures na platinu a paládium.
- Na kryptomenovom trhu prevláda mierny optimizmus. Bitcoin rastie o 0,9 % na 63 520 USD, zatiaľ čo Ethereum pridáva 1,3 % na 1 900 USD.
Kakao rastie o 1 % a testuje oblasť 6 000 USD 🔼 Aké sú pozície fondov?
AI boom prináša nový typ futures. Investori budú môcť obchodovať výpočtovú kapacitu 🧠
Kanadská inflácia CPI mierne nad očakávaniami 🔼 USDCAD reaguje
ECB varuje pred korekciou akcií. AI rally môže naraziť na realitu ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.