Ranné zhrnutie: Indexy hľadajú odraz v tieni konfliktu USA – Irán (21.07.2026) 📉

- Kontrakty na americké indexy sa pokúšajú zmazať predchádzajúce straty a US500 momentálne rastie o cca 0,4 %, hoci nálada na trhu zostáva krehká v dôsledku konfliktu USA s Iránom. Včerajšia relácia prebehla pod tlakom opätovného rastu napätia na Blízkom východe, ktoré zatienilo nádeje na prímerie a vyvolalo výpredaj väčšiny akcií z indexu S&P 500.
- Kontrakty na európske akciové indexy tiež rastú pred otvorením – EU50 a DE40 sú vyššie o takmer 0,5 % a eurodolar rastie o 0,1 %. Je zaujímavé, že napriek vyšším cenám ropy odráža aj Bitcoin, za ktorý investori platia už takmer 65 500 USD; Ethereum rastie o 1 %.
- Výnimkou bol sektor polovodičov – index výrobcov čipov sa odrazil po predchádzajúcom vstupe na medvedí trh. Ceny ropy zostávajú veľmi volatilné a americká ropa WTI zakončila predchádzajúcu reláciu v blízkosti 88 USD za barel.
- Rastúce ceny energií prehĺbili obavy z pretrvávajúceho inflačného tlaku, čo sa prejavilo poklesom cien dlhopisov, avšak drahé kovy sa pokúšajú o odraz: zlato získava takmer 1,2 % a striebro takmer 3 %.
- Silný výpredaj zasiahol aj britské štátne dlhopisy po tom, čo nový britský premiér Andy Burnham znepokojil investorov svojím prístupom k fiškálnej politike.
- Alphabet pracuje na vlastnom serverovom čipe určenom na optimalizáciu modelu umelej inteligencie Gemini, čo môže znížiť závislosť spoločnosti od externých dodávateľov infraštruktúry AI.
- Donald Trump avizoval, že Irán pocíti dôsledky smrti troch amerických vojakov, hoci sprostredkovatelia sa súčasne pokúšajú dosiahnuť nové prímerie.
- Navyše Iránom podporovaní rebeli Hútiovia ohlásili blokádu saudskoarabských lodných trás v Červenom mori, čo udržiava vysoké riziko ďalšej eskalácie konfliktu a rastu geopolitickej prémie na trhu s ropou.
- Donald Trump podpísal výkonný príkaz sprísňujúci pravidlá udeľovania výnimiek zbrojárskym firmám zo zákazu využívania kritických minerálov a materiálov pochádzajúcich z vybraných zahraničných zdrojov.
- Dodávatelia obranného sektora môžu prísť o verejné zákazky, ak nenahradia rizikových zahraničných dodávateľov, nevyužijú dostupné domáce alternatívy a nezmapujú dodávateľské reťazce kľúčových minerálov a komponentov používaných v zbrojných systémoch.
- Podľa iránskej armády boli cieľom raketového útoku americké raketové systémy rozmiestnené na základni Arifjan v Kuvajte. Zároveň polooficiálna iránska agentúra Mehr informovala o explóziách v Isfaháne, čo naznačuje ďalšiu eskaláciu vojenských operácií.
- Donald Trump informoval o rozhovore s novým britským premiérom Andym Burnhamom. Lídri prediskutovali otázky obchodu, ťažby ropy v Severnom mori, vojenskej spolupráce USA – Veľká Británia a krokov na obnovenie bezpečnosti plavby v Hormuzskom prielive a avizovali rýchle stretnutie.
Graf US500 (interval H1)
Pri pohľade na kotácie kontraktov na S&P 500 vidíme, že kontrakt otestoval významný support pri 7 470 bodoch a pokúša sa prekonať 50-reláciový kĺzavý priemer EMA50 (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (20.7.2026)
Boeing opäť získava dôveru regulátorov. Pomáha mu veľká objednávka aj návrat výrobných právomocí ✈️
🤖 Ďalší DeepSeek prichádza? Moonshot AI zvyšuje tlak na gigantov umelej inteligencie
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (17.7.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.