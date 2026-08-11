Zhrnutie trhov: Energetický sektor vedie rast v Európe, ASML sa zotavuje 🔼 Alcon po výsledkoch rastie o 4 %

Európske indexy sa naďalej držia v blízkosti historických maxím, rastúce geopolitické napätie na Blízkom východe však ďalej obmedzuje ochotu investorov podstupovať riziko. Patová situácia v rokovaniach o Hormuzskom prielive opäť vytlačila ceny ropy vyššie a zvýšila riziko pretrvávajúcich inflačných tlakov. Výsledková sezóna zároveň odhaľuje rastúce rozdiely medzi jednotlivými sektormi, pričom investori sú čoraz náročnejší voči technologickým spoločnostiam, ktoré predtým ťažili z boomu okolo AI. V centre pozornosti zostáva aj kondícia americkej ekonomiky po slabej správe z trhu práce. Ďalšou kľúčovou udalosťou pre globálne trhy bude zverejnenie americkej inflácie CPI, ktorá môže ovplyvniť očakávania týkajúce sa ďalších krokov Fedu.
- Stoxx Europe 600 zostáva v blízkosti rekordných maxím, európske akcie sa však dostali do vyčkávacej fázy, v ktorej majú na krátkodobý sentiment väčší vplyv geopolitika a ceny energií.
- Rokovania o Hormuzskom prielive sa opäť dostali do slepej uličky po tom, čo administratíva Donalda Trumpa sprísnila svoj postoj voči návrhom Iránu a Ománu. Tým sa znížila šanca na rýchlu deeskaláciu situácie v regióne.
- Ropa Brent vystúpila nad 84 USD za barel na najvyššiu úroveň od konca júla. To podporuje európske energetické spoločnosti, zároveň však zvyšuje náklady priemyslu a riziko obnovených inflačných tlakov.
- Európska výsledková sezóna zostáva celkovo solídna, najmä v zdravotníctve, energetickej infraštruktúre a obrane. Technologické a priemyselné spoločnosti však čelia oveľa náročnejšej reakcii investorov.
- Medzi jednotlivými titulmi vyčnieva Alcon, ktorého akcie rastú takmer o 4 % po tom, čo spoločnosť zvýšila celoročný výhlaď zisku.
Trhy začínajú na investičný boom okolo AI pozerať opatrnejšie. Vysoké výdavky na dátové centrá, polovodiče a AI infraštruktúru už samy osebe nestačia na udržanie rastu akcií, pokiaľ nie sú sprevádzané jasnou cestou k rýchlemu rastu tržieb.
Pre akciové trhy je čoraz dôležitejšia kombinácia vysokých cien energií a slabšieho ekonomického rastu. Drahšia ropa môže zvyšovať nákladové aj inflačné tlaky, zatiaľ čo posledná slabá správa z amerického trhu práce zvýšila obavy o tempo rastu najväčšej svetovej ekonomiky.
Hlavnou makroekonomickou udalosťou bude stredajšia americká správa CPI. Slabšia inflácia by mohla zmierniť obavy spojené s vyššími cenami energií a podporiť očakávania uvoľnenejšieho Fedu. Naopak silnejší než očakávaný údaj by mohol opäť vyvinúť tlak na ocenenie akcií, najmä v segmentoch trhu najcitlivejších na vývoj úrokových sadzieb.
Graf EU50 (D1)
Futures na Euro Stoxx 50 dnes nezaznamenávajú žiadny výrazný nárast volatility a sentiment na európskych trhoch zostáva relatívne pokojný. Bez výraznejších zmien sa obchodujú aj futures na americké indexy.
Zdroj: xStation5
Euro Stoxx 50 – prehľad trhu
Index Euro Stoxx 50 zostáva vo veľmi silnom trende. Od začiatku roka rastie o 12,9 % a za posledných 12 mesiacov o 20,3 %, pričom sa obchoduje v blízkosti historických maxím. Šírka trhu zostáva veľmi priaznivá: 72 % spoločností v indexe sa obchoduje nad svojím 50-dňovým kĺzavým priemerom a 68 % nad 200-dňovým SMA. To naznačuje, že rast nie je ťahaný iba niekoľkými najväčšími spoločnosťami. Zároveň však pomer P/E okolo 20x ukazuje, že investori už za európske blue-chip spoločnosti platia prémiu. Ďalší rast preto bude vyžadovať potvrdenie zo strany firemných výsledkov a výhlaďu. V krátkodobom horizonte tak trh zostáva fundamentálne silný, ale po raste o 4,2 % za posledný mesiac a priblížení k rekordným maximám je citlivejší na výber ziskov v prípade negatívnych makroekonomických alebo geopolitických impulzov.
Zdroj: XTB Research
Heatmapa akcií – ASML a energetika kompenzujú slabšie segmenty
Heatmapa indexu Euro Stoxx 50 ukazuje výraznú rotáciu v rámci indexu. Relatívne pokojný vývoj benchmarku tak skrýva oveľa väčšie pohyby pri jednotlivých tituloch. ASML (+0,94 %) zostáva jedným z hlavných pilierov indexu vďaka svojej vysokej váhe, zatiaľ čo TotalEnergies (+1,91 %) a Eni (+1,88 %) profitujú z opätovného rastu cien ropy. Na opačnej strane patria medzi najslabšie tituly AB InBev (-2,31 %), Prosus (-1,47 %) a Airbus (-1,42 %), čo ukazuje, že dnešný rast zďaleka nie je plošný. Táto štruktúra trhu poukazuje predovšetkým na rotáciu kapitálu medzi sektormi, nie na široký risk-on pohyb naprieč európskymi akciami. Sila európskych energetických spoločností spolu s vyššími cenami ropy je zároveň viditeľná aj na širšom európskom trhu.
Zdroj: XTB Research
Vyššie ceny ropy podporujú energetické akcie, zatiaľ čo cestovný sektor oslabuje
Zvýšené ceny ropy vytvárajú výrazné rozdiely medzi jednotlivými sektormi európskeho akciového trhu. Energetický sektor pridáva približne 1 %, zatiaľ čo ceny ropy dosiahli najvyššiu úroveň v tomto mesiaci. Ďalší vývoj bude do veľkej miery závisieť od situácie okolo Hormuzského prielivu a nadchádzajúcich makroekonomických údajov.
- Energetický sektor rastie približne o 1 %, podporený cenami ropy, ktoré vystúpili na najvyššie augustové úrovne.
- Donald Trump reagoval na podmienky Iránu vlastnými požiadavkami vrátane kompenzačných platieb, čo môže ďalej komplikovať rokovania o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu.
- Akcie z oblasti cestovania a voľného času klesajú približne o 0,7 %, keďže vyššie ceny palív opäť vyvolávajú obavy z rastúcich prevádzkových nákladov.
- Európske technologické akcie si vedú lepšie a sektorový index pridáva približne 0,4 %.
- Európska výsledková sezóna sa blíži ku koncu, a pozornosť trhu sa preto presúva k makroekonomickým údajom, najmä k dátam o zamestnanosti a HDP eurozóny.
Lídri a najslabšie tituly – trh odmeňuje expozíciu voči vyšším cenám ropy
TotalEnergies (+1,91 %) a Eni (+1,88 %) patria medzi najsilnejšie tituly a ukazujú, ako sa vyššie ceny ropy opäť priamo premietajú do relatívnej sily energetických producentov. Silno si vedie aj ASML, ktorej akcie počas seansy rastú o 0,94 % a od začiatku roka už o 66,7 %. Pomer P/E okolo 55x však ukazuje, aká veľká časť budúceho rastu je už započítaná v cene akcií. Na opačnej strane vyčnievajú AB InBev (-2,31 %), Adyen (-1,53 %), Prosus (-1,47 %) a Airbus (-1,42 %), čo opäť zdôrazňuje selektívny charakter dnešného obchodovania. Zo širšieho pohľadu však prichádza najsilnejší signál z energetického sektora. TotalEnergies a Eni od začiatku roka rastú približne o 38,5 % a 48,9 %, čo naznačuje, že dnešný pohyb je pokračovaním už etablovaného trendu, nie iba jednodňovou reakciou na vyššie ceny ropy.
Zdroj: XTB Research
Sektory – technológie a energetika vedú rast
Technologický sektor je dnes jedným z hlavných ťahúňov trhu a rastie o 1,32 %, zatiaľ čo energetika patrí medzi ďalších jasných lídrov so ziskom 1,60 %. Vzniká tak zaujímavá kombinácia dvoch veľmi odlišných investičných tém: technológie profitujú zo štrukturálneho dopytu po polovodičoch a AI, zatiaľ čo energetika reaguje predovšetkým na vyššie ceny ropy a geopolitickú rizikovú prémiu. Najväčšou brzdou trhu sú komunikačné služby, ktoré klesajú o 1,80 %. Širší rast indexu obmedzujú aj poklesy sektora verejných služieb (-0,82 %) a materiálov (-0,49 %). Z pohľadu indexu bude kľúčové, či si technologický sektor dokáže udržať súčasné momentum. Vzhľadom na jeho vysokú váhu môžu mať ASML a ďalšie veľké spoločnosti na smer indexu Euro Stoxx 50 väčší vplyv než samotný počet sektorov, ktoré sa obchodujú v zisku.
Zdroj: XTB Research
Alcon po výsledkoch výrazne rastie a zvyšuje výhlaď zisku
Akcie spoločnosti Alcon po zverejnení výsledkov za druhý štvrťrok výrazne rastú. Investori sa sústreďujú predovšetkým na zlepšený výhlaď na celý rok 2026. Tržby medziročne vzrástli o 8 % a mierne prekonali očakávania analytikov, zatiaľ čo vedenie zvýšilo výhlaď upraveného EPS a prevádzkovej marže. Pozitívna reakcia akcií naznačuje, že investori považujú jednorazový náklad spojený s PowerVision za menej dôležitý pri hodnotení kondície hlavného podnikania spoločnosti.
- Alcon v druhom štvrťroku vykázal tržby vo výške 2,78 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 8 % a mierne prekonanie konsenzu okolo 2,77 miliardy USD.
- Spoločnosť zvýšila výhlaď upraveného EPS na rok 2026 na 3,44–3,53 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 3,41 USD. Zároveň zvýšila celoročný výhlaď prevádzkovej marže.
- Celoročný výhlaď tržieb bol rozšírený na 10,835–11,041 miliardy USD oproti konsenzu približne 11,087 miliardy USD. Stred tohto rozpätia tak naďalej zostáva pod očakávaniami trhu.
- Vykázaný EPS klesol z 0,35 USD pred rokom na 0,00 USD. Výsledok však ovplyvnil jednorazový nepeňažný náklad po zdanení vo výške približne 287 miliónov USD, ktorý súvisel s ukončením programov vnútroočných šošoviek získaných akvizíciou PowerVision.
- Investori sa zamerali na výkonnosť hlavného podnikania Alconu a zlepšený výhlaď. Zníženie hodnoty spojené s PowerVision vnímajú ako jednorazovú udalosť, ktorá neodráža súčasnú kondíciu segmentov Surgical a Vision Care.
Graf ceny akcií Alcon (D1, ALC.CH)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Lightspeed zháňa 600 miliónov USD. Chce ďalej staviť na OpenAI a Anthropic 💰
Bitcoin vytvára dno, ale stále zaostáva za Wall Street 🚩 Prestali veľryby predávať?
Výsledky Lumentum: Odvetvie fotoniky vďaka AI zrýchľuje
CoreWeave po výsledkoch upokojuje akcionárov, akcie rastú dvojciferne
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.