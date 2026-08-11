Krypto novinky: Washington opäť tlačí na reguláciu krypta, Trump Media hlási stratu a Kórea sprísňuje pravidlá

Dnešné dianie na kryptomenovom trhu sa sústreďuje predovšetkým na americkú reguláciu a ďalšie sprísňovanie pravidiel pre prevody digitálnych aktív.
Biely dom chce dotiahnuť CLARITY Act v septembri
- Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa naďalej počíta s tým, že CLARITY Act posunie v septembri ďalej, hoci Senát odložil prerokovanie zákona až na obdobie po augustovej prestávke.
- Patrick Witt, výkonný riaditeľ prezidentskej rady pre digitálne aktíva, uviedol, že administratíva bude pokračovať v rokovaniach s demokratmi až do samotného septembrového hlasovania.
- Senát by mal v polovici septembra hlasovať o ukončení debaty a posunutí návrhu do ďalšej fázy. Na to bude potrebných 60 hlasov, takže republikáni budú potrebovať podporu časti demokratických senátorov.
- CLARITY Act má vytvoriť federálny rámec pre kryptomenový trh a okrem iného jasnejšie určiť, kedy majú byť digitálne tokeny považované za cenné papiere alebo komodity a ako majú byť regulované obchodné platformy.
- Medzi hlavné sporné body naďalej patria etické pravidlá týkajúce sa kryptomenových aktivít spojených s Trumpom a tiež otázka odmien držiteľom stablecoinov.
Decta zapája USDC do firemného vyrovnania
- Platobná platforma Decta začne využívať stablecoin USDC na medzinárodné presuny vlastných firemných prostriedkov.
- V spolupráci s OpenPayd bude premieňať fiat meny na USDC a využívať ich na interné medzinárodné vyrovnanie.
- Nejde teda o stablecoinové platby ponúkané zákazníkom, ale o nástroj na treasury management a riadenie likvidity vo vnútri spoločnosti.
- Tradičné bankové prevody môžu byť obmedzené prevádzkovými hodinami, víkendmi a viacdňovým vyrovnaním. Stablecoinová infraštruktúra naopak umožňuje presúvať prostriedky medzi trhmi takmer okamžite.
- Decta pôsobí v 32 krajinách, zatiaľ čo OpenPayd už získala európsku autorizáciu podľa MiCA. Tento prípad ukazuje, že stablecoiny sa postupne presadzujú nielen ako platobný nástroj, ale aj v zákulisí tradičných finančných spoločností.
Trump Media po strate 238 miliónov USD mení kryptomenovú stratégiu
- Trump Media oznámila zmenu svojej stratégie správy digitálnych aktív po tom, čo v druhom štvrťroku vykázala čistú stratu 238 miliónov USD.
- Na digitálnych aktívach, založených kryptomenách a akciových investíciách firma zaznamenala nerealizované straty približne 190,4 milióna USD.
- Nový prístup má zachovať dlhodobú expozíciu voči digitálnym aktívam, ale zároveň lepšie riadiť ich volatilitu a zvýšiť produktivitu firemnej súvahy.
- Trump Media už používa opcie na riadenie volatility Bitcoinu a získavanie opčných prémií. Časť BTC navyše poskytuje prostredníctvom úverových a ďalších výnosových stratégií.
- K 30. júnu firma držala 9 477 BTC, v júli však svoju pozíciu výrazne navýšila. Ku koncu mesiaca vykazovala približne 14 139 BTC vrátane založených mincí, vtedy v hodnote zhruba 890,5 milióna USD.
- Firma zároveň upozornila, že poskytovanie Bitcoinu tretím stranám prináša úverové riziko protistrany. V prípade problémov alebo insolventnosti protistrany môže byť časť aktív ťažké získať späť.
Južná Kórea ruší limit pre Travel Rule
- Južná Kórea výrazne sprísni pravidlá pre kryptomenové prevody. Takzvaný Travel Rule sa po novom bude vzťahovať na všetky prevody medzi registrovanými poskytovateľmi kryptomenových služieb bez ohľadu na ich hodnotu.
- Doteraz sa pravidlo vzťahovalo na prevody od 1 milióna wonov, teda približne 700 USD. Zrušenie hranice má zabrániť obchádzaniu pravidiel rozdeľovaním väčších prevodov do mnohých menších transakcií.
- Platformy budú musieť získavať informácie o odosielateľovi aj príjemcovi a v prípade chýbajúcich údajov budú môcť transakciu odmietnuť.
- Prísnejšie pravidlá sa dotknú aj prevodov na zahraničné burzy a osobné peňaženky. Pri transakciách v hodnote aspoň 10 miliónov wonov spojených so zahraničnými platformami alebo osobnými peňaženkami budú poskytovatelia povinní zaviesť vlastné systémy na sledovanie podozrivých transakcií.
- Rozšírený Travel Rule začne platiť šesť mesiacov po vyhlásení príslušnej úpravy, zatiaľ čo časť nových registračných požiadaviek nadobudne účinnosť už 20. augusta.
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