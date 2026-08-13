Ranné zhrnutie: Optimizmus z USA sa šíri na ďalšie trhy. Irán kladie podmienky (13.08.2026)

📈 Ázijská seansa, indexy
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Kontrakty na hlavné americké indexy predlžujú rast napriek zmiešaným signálom okolo Blízkeho východu a čoraz tvrdším podmienkam, ktoré súčasne kladú Irán aj USA.
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Naďalej vedú kontrakty na Nasdaq 100 (US100: +0,3%), zatiaľ čo zaostávajúci Dow Jones (US30 bez zmeny) naznačuje rotáciu kapitálu smerom k novým technológiám po poslednej sérii výsledkov spoločností dodávajúcich riešenia pre AI.
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Ázijské burzy nasledujú zisky z Wall Street, kde dominancia rally spoločností z polovodičového sektora vyhnala index Nasdaq 100 na posledné maximá. Odčítanie inflácie v USA v súlade s očakávaniami oslabilo obavy z blízkych zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému.
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Široký index MSCI Asia-Pacific pridáva 0,6%. Rastu v regióne védie Južná Kórea (KOSPI: +3,7%). Japonský Nikkei 225 získava 1,1%. Čínsky index Hang Seng obchoduje na rovine. Pokles zaznamenal austrálsky index S&P/ASX 200 (-0,4%).
🌏 Ekonomika a politika
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Irán odpovedal na komentáre Trumpa, že „USA majú plnú kontrolu nad Hormuzským prielivom", pričom zdôraznil, že námorná doprava nebude obnovená, kým nebudú akceptované podmienky Iránu. Obe strany konfliktu kladú čoraz tvrdšie podmienky a požadujú okrem iného reparácie.
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Christopher Kent z RBA označil súčasnú úroveň úrokových sadzieb za „na hornej hranici neutrálneho pásma". Bankár zároveň priznal, že silnejší AUD podporuje boj s infláciou, hoci tá je zaťažená neistotou a rizikom ďalšieho rastu.
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Japonská premiérka Sanae Takaichi vyhlásila, že vláda podporuje rýchlejšie zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Bank of Japan. Jen po týchto komentároch začal mierne posilňovať.
💱 Meny, komodity a energia
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Index dolara zakončil včerajšie obchodovanie so ziskom okolo 0,2 % napriek absencii prekvapení v údajoch o inflácii CPI, ktorá klesla v súlade s očakávaniami (v súčasnosti USDIDX na rovine). Novozélandský dolár je dnes najslabšou menou G10 po poklese 2-ročných inflačných výhľadov na 2,34 % (NZDUSD: -0,35 %, NZDJPY: -0,4 %). EURUSD získava 0,05 % na 1,1526.
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Zlato (GOLD) brzdí a klesá o 0,15 % na psychologickú úroveň 4 400 dolárov za uncu. Korekcia je viditeľná aj na kontraktoch na platinu (-0,4 %) a paládium (-0,55 %), zatiaľ čo striebro (SILVER) obchoduje na rovine pri 66,20 dolároch za uncu.
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Kontrakty na ropu brent (OIL) získavajú 0,7 % na 89 dolárov za barel v dôsledku výmeny komentárov okolo Hormuzského prielivu, pričom sa udržujú na 2-týždňových maximách.
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