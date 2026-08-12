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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
14:17 · 12. augusta 2026

Európske ceny elektriny prudko rastú ⚡ Horúčavy obmedzujú jadro a zatmenie solárnu energiu 🌡️

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Európske ceny elektriny pokračujú v prudkom raste, pretože nová vlna horúčav zvyšuje dopyt po chladení a zároveň obmedzuje výrobu niektorých elektrární. Situáciu navyše v stredu komplikuje zatmenie Slnka, ktoré dočasne zníži produkciu solárnych zdrojov vo viacerých európskych krajinách.

Vnútrodenné ceny elektriny vo Francúzsku a Nemecku sa počas večerných hodín dostávajú výrazne nad 300 EUR za MWh, pričom prekonávajú ceny stanovené v predchádzajúcej dennej aukcii pre rovnaké obdobie. To naznačuje, že situácia na trhu sa v priebehu dňa ďalej sprísňuje.

Horúčavy obmedzujú francúzske jadrové elektrárne

Najväčším problémom zostáva francúzska jadrová flotila, ktorá tvorí jeden z pilierov európskej energetickej sústavy. Vysoké teploty riek obmedzujú schopnosť niektorých elektrární využívať vodu na chladenie, čo vedie k znižovaniu výkonu alebo dočasným odstávkam reaktorov.

Situáciu navyše zhoršil výskyt medúz pri jednom zo zariadení na severnom pobreží Francúzska. Ten tento týždeň vyradil z prevádzky viac než 3 GW výrobnej kapacity.

Slabšia francúzska produkcia sa pritom neprejavuje iba na domácom trhu. Francúzsko má v dôsledku nižšieho výkonu menej elektriny na export do okolitých krajín, čo zvyšuje tlak aj na ceny v susedných štátoch.

Zatmenie Slnka obmedzí výrobu solárnej energie

Ďalším rizikovým faktorom je stredajšie zatmenie Slnka. Podľa odhadu európskej organizácie prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E by mohla solárna výroba v Európe medzi 19:15 a 21:30 klesnúť približne o 9,7 GW.

Vplyv bude v jednotlivých krajinách odlišný v závislosti od veľkosti inštalovanej solárnej kapacity a načasovania zatmenia. Vo Veľkej Británii by mohlo byť dočasne nedostupných viac než 1 GW solárneho výkonu.

Britský prevádzkovateľ siete už upozornil na napäté rezervy na stredajší večer a vyzval účastníkov trhu, aby ponúkli dodatočnú výrobnú kapacitu.

Vlna horúčav má pokračovať

Napätie na trhu môže pretrvávať aj v ďalších dňoch. Nad Európou sa drží silná oblasť vysokého tlaku, ktorá má udržať veľmi vysoké teploty až do víkendu.

Vo Francúzsku môžu teploty vystúpiť až k 40 °C, zatiaľ čo Londýn môže vo štvrtok zaznamenať až 37 °C. Vyššie teploty zvyšujú spotrebu elektriny na klimatizáciu a zároveň komplikujú prevádzku tepelných a jadrových elektrární.

Tlak sa pritom nemusí obmedziť iba na trh s elektrinou. Ak obmedzená výroba francúzskych jadrových elektrární a vysoká spotreba počas vlny horúčav zvýšia potrebu náhradných zdrojov, vo väčšej miere sa môžu zapojiť aj plynové elektrárne. Vyšší dopyt po plyne na výrobu elektriny by následne mohol podporiť aj ceny európskeho benchmarku TTF, najmä ak by súčasné podmienky pretrvávali dlhšie.

Graf európskeho zemného plynu (NATGAS.EU, H1)

 

Zdroj: xStation5
 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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