Európske ceny elektriny prudko rastú ⚡ Horúčavy obmedzujú jadro a zatmenie solárnu energiu 🌡️

Európske ceny elektriny pokračujú v prudkom raste, pretože nová vlna horúčav zvyšuje dopyt po chladení a zároveň obmedzuje výrobu niektorých elektrární. Situáciu navyše v stredu komplikuje zatmenie Slnka, ktoré dočasne zníži produkciu solárnych zdrojov vo viacerých európskych krajinách.
Vnútrodenné ceny elektriny vo Francúzsku a Nemecku sa počas večerných hodín dostávajú výrazne nad 300 EUR za MWh, pričom prekonávajú ceny stanovené v predchádzajúcej dennej aukcii pre rovnaké obdobie. To naznačuje, že situácia na trhu sa v priebehu dňa ďalej sprísňuje.
Horúčavy obmedzujú francúzske jadrové elektrárne
Najväčším problémom zostáva francúzska jadrová flotila, ktorá tvorí jeden z pilierov európskej energetickej sústavy. Vysoké teploty riek obmedzujú schopnosť niektorých elektrární využívať vodu na chladenie, čo vedie k znižovaniu výkonu alebo dočasným odstávkam reaktorov.
Situáciu navyše zhoršil výskyt medúz pri jednom zo zariadení na severnom pobreží Francúzska. Ten tento týždeň vyradil z prevádzky viac než 3 GW výrobnej kapacity.
Slabšia francúzska produkcia sa pritom neprejavuje iba na domácom trhu. Francúzsko má v dôsledku nižšieho výkonu menej elektriny na export do okolitých krajín, čo zvyšuje tlak aj na ceny v susedných štátoch.
Zatmenie Slnka obmedzí výrobu solárnej energie
Ďalším rizikovým faktorom je stredajšie zatmenie Slnka. Podľa odhadu európskej organizácie prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E by mohla solárna výroba v Európe medzi 19:15 a 21:30 klesnúť približne o 9,7 GW.
Vplyv bude v jednotlivých krajinách odlišný v závislosti od veľkosti inštalovanej solárnej kapacity a načasovania zatmenia. Vo Veľkej Británii by mohlo byť dočasne nedostupných viac než 1 GW solárneho výkonu.
Britský prevádzkovateľ siete už upozornil na napäté rezervy na stredajší večer a vyzval účastníkov trhu, aby ponúkli dodatočnú výrobnú kapacitu.
Vlna horúčav má pokračovať
Napätie na trhu môže pretrvávať aj v ďalších dňoch. Nad Európou sa drží silná oblasť vysokého tlaku, ktorá má udržať veľmi vysoké teploty až do víkendu.
Vo Francúzsku môžu teploty vystúpiť až k 40 °C, zatiaľ čo Londýn môže vo štvrtok zaznamenať až 37 °C. Vyššie teploty zvyšujú spotrebu elektriny na klimatizáciu a zároveň komplikujú prevádzku tepelných a jadrových elektrární.
Tlak sa pritom nemusí obmedziť iba na trh s elektrinou. Ak obmedzená výroba francúzskych jadrových elektrární a vysoká spotreba počas vlny horúčav zvýšia potrebu náhradných zdrojov, vo väčšej miere sa môžu zapojiť aj plynové elektrárne. Vyšší dopyt po plyne na výrobu elektriny by následne mohol podporiť aj ceny európskeho benchmarku TTF, najmä ak by súčasné podmienky pretrvávali dlhšie.
Graf európskeho zemného plynu (NATGAS.EU, H1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
US Open: S&P 500 sa blíži k historickým maximám, pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb Fedu klesá (13. 8. 2026)
Káva na ICE klesá o 5 % 📉 Trh zasiahlo vyberanie ziskov napriek nízkym zásobám arabiky
Krypto novinky: Fidelity chce staking v Ethereum ETF, tokenizované akcie prudko rastú a DeFi mení ekonomiku tokenov 🚀
🚩 Futures na pomarančový džús v blízkosti niekoľkoročných miním – čo ukazuje report CoT?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.