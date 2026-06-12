Ranné zhrnutie – Ropa klesá po tom, čo Trump oznámil mier (12.06.2026)

🌍 Geopolitika
- Prezident Donald Trump oznámil takmer dosiahnutú dohodu s Iránom, ktorá zastavila plánované americké údery a vyvolala náhly optimizmus na globálnych trhoch.
- Mierová dohoda by mohla byť podpísaná v Európe už tento víkend, a to za účasti amerického viceprezidenta JD Vancea.
- Úrady v Teheráne sa od vyhlásenia Bieleho domu dištancujú a zdôrazňujú, že konečný súhlas od najvyššieho vodcu zatiaľ nebol vydaný. Agentúra FARS naopak naznačuje vysokú pravdepodobnosť dosiahnutia dohody.
- Podľa správ Axiosu dohoda zahŕňa 60-dňové prímerie, úplné otvorenie Hormuzského prielivu a čiastočné zrušenie sankcií voči Iránu.
- Napätie vo vodách okolo Hormuzského prielivu zostáva vysoké. Americké sily počas noci zostrelili dva iránske bojové drony, ktoré mierili na obchodné lode.
- Iránske námorníctvo (IRGC) zablokovalo tanker, ktorý sa pokúsil preplávať Hormuzským prielivom bez koordinácie. Pri meste Sirik boli zaznamenané explózie.
📈 Akciové trhy a spoločnosti
- Ázijské akciové trhy zaznamenali silné zisky vďaka deeskalácii. Index MSCI AC Asia Pacific vzrástol o 3,5 % a zaznamenal najlepší výkon za posledné dva mesiace.
- Japonský Nikkei vyskočil približne o 4 %, neskôr však rast znížil na 2,8 %. Kontrakt JP225 je mierne v zápore. Juhokórejský Kospi rastie o 5 % a hongkonský index Hang Seng CE posilňuje o 1,6 %.
- Futures v Európe počas ázijskej seansy rástli, teraz však časť ziskov odovzdávajú a pred otvorením sú mierne nižšie. Hlavná obchodná seansa však otvorí vyššie, keďže väčšina včerajších ziskov prebehla vo futures kontraktoch.
- SpaceX dnes debutuje na Nasdaqu po rekordnom IPO v hodnote 75 miliárd USD. Neoficiálny trh oceňuje akcie s prémiou 35 %, čo znamená valuáciu spoločnosti na úrovni 2,4 bilióna USD.
- Spoločnosť Adobe Inc. oznámila odchod svojho finančného riaditeľa (CFO), čo prehlbuje medzery v manažmente po oznámení rezignácie generálneho riaditeľa.
- Akcie Intel Corp. výrazne posilnili po tom, čo Bank of America zvýšila odporúčanie pre amerického výrobcu čipov na „kúpiť“.
- Alibaba Group predložila ponuku vo výške 1,5 miliardy USD na prevzatie spoločnosti Pupu, čím priamo vyzýva konkurenta Meituan v sektore e-commerce.
📊 Makroekonomika a dlhopisy
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov po deeskalácii na Blízkom východe výrazne klesli. Výnos 10-ročných dlhopisov spadol pod 4,47 %.
- Úrokový trh výrazne zmenil očakávania voči Fedu a posunul decembrové zvýšenie sadzieb o 25 bb do prvého štvrťroka 2027.
- Britské HDP v apríli kleslo o 0,1 % m/m, čo bolo v súlade s odhadmi. Sektor služieb spomalil o 0,2 % m/m.
- Finálna inflácia CPI v Nemecku za máj dosiahla 2,6 % y/y, čím potvrdila predchádzajúce odhady a klesla z aprílovej úrovne 2,9 %.
- Novozélandský výrobný index PMI klesol na 49,9 bodu, čo odráža negatívny vplyv nákladov na palivá a konfliktu na Blízkom východe.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy prudko klesli v reakcii na správy o možnom mieri. Ropa Brent klesá pod 90 USD za barel a dosahuje najnižšie úrovne od marca. Ropa WTI sa obchoduje pod 85 USD za barel.
- Globálne zásoby palív a komodít sa výrazne znižujú. Zásoby palív v Singapure sú najnižšie od roku 2013 a zásoby ropy v USA klesajú už 5 týždňov.
- Spotová cena zlata klesá o 0,7 %, napriek poklesu cien ropy. Zlato sa aktuálne obchoduje pod 4 200 USD za uncu.
💱 Meny
- Hlavné menové páry zostávajú stabilné. Kurz najdôležitejšieho menového páru EURUSD je na úrovni 1,1567 a čínsky jüan sa voči doláru obchoduje na 6,7642.
- Japonský jen oslabil voči doláru o 0,2 % na 160,25 a zostáva pod tlakom v blízkosti možnej intervenčnej zóny. BoJ pravdepodobne budúci týždeň rozhodne o zvýšení úrokových sadzieb.
₿ Kryptomeny
- Bitcoin počas ázijskej seansy oživil, aktuálne však klesá o 0,5 % a dostáva sa pod 63 000 USD.
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