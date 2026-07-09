Ranné zhrnutie 🚩 Wall Street odoláva tlaku ropy pri rastúcom napätí na Blízkom východe (09.07.2026)

- Ázijské akcie odovzdali väčšinu predchádzajúcich ziskov a teraz rastú už len o 0,1 %, keďže rally pri polovodičových tituloch stratila momentum. Napriek tomu americké akciové futures mierne rastú, US500 pridáva 0,3 %, zatiaľ čo futures na európske indexy naznačujú silnejšie otvorenie naprieč kontinentom.
- Ropa Brent klesá o viac než 1 % na približne 78 USD za barel. Vládne dlhopisy ďalej klesajú v Japonsku, Austrálii aj na Novom Zélande, keďže trhy čoraz viac započítavajú ďalšie zvýšenie sadzieb Fedu v reakcii na rastúce inflačné riziká.
- Výnos amerického 2-ročného štátneho dlhopisu sa v stredu priblížil k najvyššej úrovni tohto roka, hoci počas ázijskej seansy sa americké dlhopisy obchodovali celkovo stabilne.
- Zlato mierne rastie a pohybuje sa okolo 4 090 USD za uncu, zatiaľ čo striebro posilňuje o 0,6 % a dostáva sa k oblasti 58,5 USD za uncu. Vyššie očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb totiž ďalej znižujú atraktivitu nevýnosových aktív.
- Lodná doprava cez Hormuzský prieliv sa po druhom dni amerických útokov na Irán v rade spomalila takmer k úplnému zastaveniu. Hoci to ďalej živí obavy z narušenia jednej z najdôležitejších energetických prepravných trás na svete, akciové trhy zatiaľ neoceňujú riziko dlhodobejších výpadkov dodávok.
- Čínska inflácia CPI v júni vzrástla medziročne o 1,0 %, mierne pod konsenzom 1,1 % a nižšie oproti 1,2 % v máji. Ceny výrobcov (PPI) medzitým vzrástli medziročne o 4,1 %, v súlade s očakávaniami a rýchlejšie než o 3,9 % mesiac predtým. Hongkonský index Hang Seng klesol o viac než 1 %.
- Iránska štátna televízia uviedla, že pri meste Bandar Abbás bolo počuť osem explózií. Podľa týchto správ zasiahli dve strely prístav Sirik, zatiaľ čo ďalšie dve explodovali v prístave Jask. Zároveň sa objavili aj správy o zničení mosta na severovýchode Iránu, tieto tvrdenia však stále vyžadujú nezávislé potvrdenie. Teherán varoval pred útokmi na americké základne na Blízkom východe, zatiaľ čo podľa amerických zdrojov má byť nadchádzajúca vlna útokov na Irán ešte silnejšia.
US500 (D1 graf)
Futures na S&P 500 sa opäť odrazili od 50-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA50, oranžová línia), ktorý počas včerajšej seansy poskytol support. Počas dvoch silnejších korekčných pohybov v júni sa benchmark krátko obchodoval pod touto úrovňou, než sa zotavil. Kľúčový support zostáva okolo 7 460 bodov, zatiaľ čo najbližšia rezistencia je vymedzená nedávnymi lokálnymi maximami pri 7 650 bodoch.
Zdroj: xStation 5
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