Zhrnutie trhov: Európske akcie najvyššie za 3 týždne! Apple pod tlakom pred obchodovaním na Wall Street!

📈 Akcie a indexy
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Európa stále v pluse: Na európskych trhoch prevládajú rastové nálady. Kontrakty na Stoxx 50 posilňujú o 0,5 % a nachádzajú sa na najvyšších úrovniach za posledné 3 týždne. Lídri sú Taliansko (ITA40: +0,6 %), Španielsko (SPA35: +0,5 %) a Francúzsko (FRA40: +0,55 %). Kontrakty na nemecký DAX (DE40) rastú o 0,3 %.
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Silný Amazon vs. slabší Apple: V predobchodovaní v USA akcie Amazon zdražievajú o 12 % po vynikajúcich finančných výsledkoch. Apple naopak stráca 7 % v dôsledku obáv investorov z vysokého ocenenia (ukazovateľ P/E na úrovni 41x) a turbulencií v dodávateľských reťazcoch (najmä v sektore pamätí).
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Ázijský rally polovodičov: Po predchádzajúcej vlne výpredajov akcie SK Hynix a Samsung Electronics vyskočili v Južnej Kórei o viac ako 20 %, čo bola reakcia na zlepšenie nálady okolo sektora AI v USA. Japonský JP225 získal +0,40 %.
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Fúzie, akvizície a korporátne udalosti: Britská sieť Sainsbury's predáva značku Argos za 120 mil. GBP. Akcie HSBC v Hongkongu dosiahli historické maximá po predaji aktív v Austrálii.
📊 Makroekonómia
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Rozhodnutie Bank of Japan (BoJ): Úrokové sadzby v Japonsku zostali nezmenené na úrovni 1,00 % a plán nákupu dlhopisov na august sa tiež nezmenil. Guvernér Kazuo Ueda však prezentoval jastrabí postoj a naznačil, že jadrová inflácia sa približuje k cieľu 2 % a BoJ môže zrýchliť zvyšovanie sadzieb, ak finančné podmienky zostanú príliš uvoľnené.
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Inflácia CPI v eurozóne: Predbežný júlový odčítok inflácie CPI v eurozóne zaznamenal nárast na 2,9 % r/r (v súlade s výhľadom, predtým 2,8 %). Jadrová inflácia dosiahla 2,5 % r/r (výhľad bol 2,4 %). Vyššia inflácia vo Francúzsku (+2,4 % r/r vs. očakávaných +2,1 %) a vyjadrenia Roberta Holzmanna/Kochera z ECB potvrdzujú, že jesenné rozhodnutia o úrokových sadzbách budú úplne závisieť od prichádzajúcich údajov.
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Podrobnosti štruktúry inflácie: Hlavným zdrojom cenových tlakov v Európe boli ceny energií, ktorých rast zrýchlil na 10 % r/r (oproti 8,5 % v predchádzajúcom mesiaci). Ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov spomalili z 1,5 % na 1,2 %. Inflácia v službách zostáva pretrvávajúca a vzrástla na 3,3 % z 3,2 %.
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Trh práce v Nemecku: Miera nezamestnanosti v júli vzrástla mierne nad očakávania a dosiahla 6,4 % (oproti predchádzajúcim 6,3 %), čo naznačuje mierné ochladzovanie nemeckej ekonomiky.
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Komentár k jenu: Japonská ministerka financií Katayama sa zdržala komentára k špekuláciám o menovej intervencii po nedávnych poklesoch páru USDJPY.
💱 Devízový trh (FX)
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Americký dolár posilňuje po troch dňoch poklesov spôsobených menej jastrabou rétorikou Fed a relatívnou deeskaláciou konfliktu na Blízkom východe. Najsilnejšie oživenie je viditeľné voči švajčiarskemu franku (USDCHF: +0,5 %), jenu (USDJPY: +0,3 %) a euru (EURUSD: -0,2 %), ktoré oslabuje po odčítaní inflácie CPI.
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USDJPY (+0,3 %): Jen zaznamenal prudké výkyvy v dôsledku podozrení z „tichej menovej intervencie" uskutočnenej japonskými a juhokórejskými autoritami. V týždennom vyjadrení pár USDJPY klesol o 2,59 % a trh čaká na ďalšie kroky BoJ a geopolitický vývoj.
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USDPLN (-0,33 %): Zlotý posilňuje voči doláru. Hlavnou udalosťou na poľskom trhu je oznámenie zámeru prevziať Żabka Group spoločnosťou Alimentation Couche-Tard za cenu 32 PLN za akciu.
🛢️ Komodity
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Ropa: Kotácie OIL (+1,15 %) a OIL.WTI (+0,95 %) vymazávajú ranné straty po útokoch Iránu na strategické americké objekty v Kuvajte. Medzitým Čína oznámila zvýšenie cien pohonných hmôt od 1. augusta.
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Meď: Ceny COPPER (+0,1 %) rastú v dôsledku výpadkov dodávok v Čile spôsobených prudkými búrkami.
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Drahé kovy: Zlato (GOLD: -1,2 %) a striebro (SILVER: -1,60 %) ustupujú v reakcii na oživenie indexu dolára (USDIDX: +0,25 %).
🪙 Kryptomeny
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Ethereum: Kurz ETHEREUM (-1,6 %) zaznamenáva pokles volatility na iba 2 % a investori čakajú na nový impulz pre tvorbu trendu.
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Nálada na altcoinoch: Trh vykazuje slabosť — BITCOIN stráca -1,2 %. Najväčšie týždenné straty zaznamenávajú COSMOS (-8,93 % za týždeň) a APECOIN (-14,90 % za týždeň).
🗺️ Geopolitika
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Napätie na Blízkom východe: Irán uskutočnil útoky na strategické americké ciele v Kuvajte a Bahrajne ako odpoveď na dronové útoky. Čína vyzvala kuvajtské orgány na ochranu svojich občanov a diplomatických misií.
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Mierové rokovania: Zástupca Hamasu informoval o predbežnom prijatí Trumpovho postupného mierového plánu („Board of Peace"), ktorý predpokladá odzbrojenie organizácie výmenou za stiahnutie izraelských síl z Gazy.
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Migračná kríza: Približne 49 tisíc migrantov nelegálne prekročilo hranicu španielskej enklávy Ceuta, čo prinútilo madridskú vládu vyslať do oblasti vojsko.
🔍 Odporúčané na sledovanie
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COPPER: správy o paralýze baní v Čile v dôsledku prudkých búrok môžu dať impulz k ďalšiemu rastu.
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USDJPY: správy o spoločnej menovej intervencii Japonska a Južnej Kórey môžu udržiavať vysokú volatilitu páru.
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GOLD: dynamický vývoj udalostí na Blízkom východe môže podporiť rýchly návrat kapitálu do tzv. bezpečných prístavov.
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