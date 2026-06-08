Ranné zhrnutie: Zotavia sa trhy z piatkového prepadu❓

- Geopolitika – eskalácia Irán/Izrael: V nedeľu Irán prvýkrát od začiatku prímeria v apríli odpálil rakety smerom na Izrael. Ako dôvod uviedol porušovanie námornej blokády zo strany USA a aktivity v Libanone. Izrael odpovedal údermi na približne 10 vojenských cieľov v západnom a strednom Iráne a ignoroval Trumpove výzvy na zdržanlivosť. Na verejnosť sa dostali aj fámy o útokoch vedených z Jemenu smerom na Izrael a o nepotvrdenom ostreľovaní základne Prince Sultan v Saudskej Arábii.
- Geopolitika, pokračovanie – diplomatická patová situácia: Trump verejne uviedol, že Netanyahu „nebude mať na výber“ a bude musieť dohodu prijať. Iránsky diplomat však výslovne vyhlásil, že dohoda s Trumpom „v tejto fáze už nie je možná“. Absencia jasnej cesty k deeskalácii udržiava na trhoch rizikovú prémiu.
- Ropa – historický výpadok ponuky: WTI rastie približne o +4,7 % na zhruba 94,4 USD, Brent podobným tempom k úrovni okolo 97 USD. Ceny zároveň započítavajú iránsko-izraelskú výmenu paľby aj fakt, že uzavretie Hormuzského prielivu znížilo skutočnú produkciu OPEC+ zo 42,77 mil. barelov denne vo februári na 33,19 mil. barelov denne v apríli. Ide o najväčšiu dodávateľskú krízu v histórii organizácie. OPEC+ od júla štvrtýkrát po sebe zvyšuje produkčné limity o 188 000 barelov denne, ide však prevažne o „papierové“ rozhodnutie. Väčšina členov totiž nedokáže dosiahnuť ani predchádzajúce kvóty.
- Fed – posun od pivotu k zvyšovaniu sadzieb: Májová tvorba pracovných miest mimo poľnohospodárstva (+172 000, tretí silný mesiac po sebe) spolu s energetickým šokom z Iránu zvýšila pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu do konca roka na viac než 70–75 % oproti 45 % pred týždňom podľa CME FedWatch. Goldman Sachs odsunul prvé zníženie sadzieb na rok 2027. Capital Economics výslovne očakáva dve zvýšenia o 25 bb v tomto roku. Hammack z Fedu signalizuje, že pri trvalo vysokej inflácii môže byť zvýšenie sadzieb „čoskoro“ nevyhnutné.
- Wall Street v piatok – prevláda červená, ale rotácia je viditeľná: Heatmapa piatkovej seansy ukazuje masívny výpredaj v technologickom sektore: MU -13,25 %, INTC -11,28 %, AMD -10,86 %, AVGO -7,92 %, AMAT -9,71 %, META -5,51 %, MSFT -2,66 %, NVDA -6,2 %. Jasne sa objavuje defenzívna rotácia. Zdravotníctvo zostalo v zelených číslach (JNJ +2,02 %, WMT +4,09 %, KO +3,46 %, PG +4,09 %), rovnako ako časť priemyselných titulov (UNP +13,19 %, ETN) a doprava. Ide o klasický obraz trhu, ktorý sa presúva z „growth/momentum“ do „value/defensive“.
- Ázia – výpredaj technológií, KOSPI na hrane: KOSPI v maxime klesol o 8–8,4 %, čo spustilo automatické pozastavenie obchodovania, a seansu ukončil poklesom približne o 5 %. To je 13 % pod rekordnými maximami z minulého týždňa. Zahraniční investori len do poludnia miestneho času predali akcie v čistej hodnote približne 801 mil. USD. Nikkei odpísal 3,7 %, Tokyo Electron 6,7 %, SoftBank 7,5 %, TSMC 2,1 % a TAIEX 3,9 %. Analytici Nomury upozorňujú, že ide najmä o „vynútený predaj“ po nadmernom positioningu, nie o zmenu dlhodobej tézy okolo AI.
- Európske futures pred otvorením: Futures na DAX/DE40 pred otvorením klesajú zhruba o 0,5 %. EU50 je na tom podobne. Európske futures v reakcii na ázijský výpredaj oslabili približne o 1 %. Vysoká expozícia európskych indexov voči polovodičom (ASML, Infineon) a energetike naznačuje zmiešané otvorenie. Energia môže rásť, zatiaľ čo technológie a rastové tituly zostanú pod tlakom.
- Meny – dolár na dvojmesačných maximách, jen pod tlakom: Index DXY je na úrovni 100. EUR/USD klesol k hodnote okolo 1,1507, teda na dvojmesačné minimum. GBP/USD je okolo 1,3316, čo je trojmesačné minimum. AUD/USD je na dvojmesačnom minime 0,7016. USD/JPY zostáva nad 160. Jen vymazal celý efekt májovej intervencie BoJ v objeme 11,7 bil. JPY. Trh do cien z veľkej časti započítal jedno zvýšenie sadzieb BoJ v júni, takže bez signálov rýchlejšieho sprísňovania bude mať jen problém znovu získať pôdu pod nohami.
- Zlato – výnosy majú prednosť pred statusom bezpečného prístavu: Spotové zlato klesá približne o 0,2 % na 4 311–4 319 USD/oz po piatkovom prepade o 3 %, čo bola najnižšia úroveň od 24. marca. Striebro je stabilné okolo 67,7 USD, platina klesá o 0,5 % a paládium zostáva bez zmeny. Celý komplex kovov prehráva súboj s rastúcimi reálnymi úrokovými sadzbami.
- Kryptomeny a IPO týždňa: Bitcoin sa zotavuje po piatkovom prepade pod 60 000 USD, ktorý predstavoval najprudší týždenný pokles od kolapsu FTX (-16 %). Teraz sa obchoduje okolo 62 600–63 000 USD (+1,55 %). Ethereum rastie o 3 % na zhruba 1 679 USD.
- Tento týždeň sa pozornosť sústredí na piatkový debut SpaceX na Nasdaqu, ktorý by mal byť najväčším IPO v histórii, ďalej na dáta CPI v stredu a PPI vo štvrtok. Tieto tri katalyzátory nastavia tón pre nadchádzajúce týždne.
Prehľad cien kľúčových finančných nástrojov. Kovy a akciové trhy sú pod tlakom. Ceny ropy prudko rastú v dôsledku geopolitického vývoja. Zdroj: xStation
🎥Týždeň na trhoch: Dobré výsledky poslali Broadcom nadol a IPO SpaceX v budúcom týždni
Denné zhrnutie: Nasdaq 100 klesá o 3 %, drahé kovy a Bitcoin padajú pre silu amerického dolára
Striebro sa prepadá o 7 % 📉 Drahé kovy pod predajným tlakom
BREAKING 🚨 Nasdaq klesá o 2,4 %, Bitcoin testuje kľúčový support 60 tis. USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.