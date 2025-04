Ranný komentár: Čína ide proti Boeingu a nové obmedzenia pre Nvidiu

Včerajšia seansa nepriniesla na trhy výraznejšie výkyvy, no dnešné ráno je opäť iné. Nvidia v poobchodných hodinách klesla o 6 %. Dôvodom poklesu sú správy o nových obmedzeniach exportu jej čipov do Číny, kvôli ktorým bude spoločnosť nútená odpísať zásoby týchto čipov v hodnote 5,5 miliardy dolárov. Futures na Nasdaq dnes ráno klesajú o 2 % a v červených číslach by mali otvoriť aj európske burzy.