🎥 Ranný komentár: IPO Anthropicu, Druckenmiller a dlhopisy, výsledky Intuitu a nový čip Open AI

Americké trhy v utorok 25. augusta uzavreli v zelených číslach. Klesajúce ceny ropy uľavili dlhopisovému trhu a podporili akcie — S&P 500 pridal 0,3 % a priblížil sa svojmu historickému maximu, Dow Jones vzrástol o 0,3 % a Nasdaq si pripísal 0,7 %. Výnos desaťročného amerického dlhopisu klesol o viac ako 7 bázických bodov na 4,625 %.
Hlavnou témou dňa bol spor o dlhopisový trh. Miliardár Stanley Druckenmiller ostro skritizoval rozhodnutie ministra financií Scotta Bessenta zdvojnásobiť odkupy dlhodobých dlhopisov (10–30-ročných) z 2 na 4 miliardy dolárov za operáciu — a v op-ede vo Wall Street Journal vyzval, aby trh hovoril sám za seba. Druckenmiller, ktorý bol v minulosti Bessentovým mentorom, argumentoval, že regulátori by nemali zasahovať do tvorby výnosov. Výnos tridsaťročnej splatnosti pritom minulý týždeň dosiahol dvadsaťročné historické maximum.
Po zatvorení burzy reportoval Intuit (INTU) výsledky za štvrtý fiskálny kvartál 2026. Tržby dosiahli 4,4 miliardy dolárov, medziročne +14 %. Celkové ročné tržby vzrástli tiež o 14 % a prevádzková marža sa opäť rozšírila, pričom zriedený EPS (GAAP aj non-GAAP) stúpol o 20 %. Napriek solídnym číslam investori reagovali predajom — výhľad pre fiskálny rok 2027 sklamal.
Vo svete AI OpenAI zverejnil nové benchmarky svojho vlastného čipu. OpenAI tvrdí, že jeho čip Jalapeño prekonal vo výkonnostných testoch aktuálnu ponuku Nvidie — viedol v dvoch kategóriách: v množstve AI práce na jednotku výkonu a v rýchlosti odpovedí. Jalapeño bol vyvinutý v spolupráci s Broadcomom; nasadenie v malých objemoch sa očakáva na konci roka 2026, širšia produkcia potom v roku 2027. Pozornosť investorov priťahuje aj blížiace sa IPO Anthropicu: investori cieľujú na hodnotu 2 bilióny dolárov, čo by z tohto debutu urobilo najväčšie IPO v histórii, ktoré by prekonalo SpaceX. Októbrový termín na Nasdaq zostáva v platnosti, pričom verejné podanie S-1 sa očakáva už koncom augusta 2026.
Dnes po zatvorení burzy reportujú výsledky okrem iných Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) a CrowdStrike (CRWD).
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