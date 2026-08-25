Ranný komentár: Rast výnosov a krypto, Trumpove clá, korekcia na Alibabe

Americké akcie zakončili v piatok zmiešane — S&P 500 mierne klesol o −0,28 % a Nasdaq stratil −0,76 %, zatiaľ čo Dow Jones pridal +0,26 %. Hlavnou brzdou bol výpredaj v čipových tituloch: Micron Technology odpísal −5,8 %, AMD a Broadcom klesli o viac ako 3 %, resp. 2 %.
Pozornosť priťahovala Alibaba. Spoločnosť oznámila umiestnenie nových akcií za 10,2 miliardy dolárov na financovanie expanzie v oblasti AI, čo vyvolalo obavy z dilucie a spôsobilo 10% prepad kurzu. Akcie boli potrestané aj za sklamavé výsledky za júnové štvrťroky — trh zareagoval prehnane, hoci výdavky Alibaby na AI stále tvoria zlomok toho, čo vynákladajú americké náprotivky.
Na obchodnom fronte: po stroskotaní rokovaní Trump zaviedol 50% clá na zhruba 20 miliárd dolárov kanadského tovaru a v pondelok pohrozil ich zdvojením u kanadských automobilov, pričom kanadský premiér Carney oznámil odvetné clá na americký tovar s účinnosťou od 8. septembra. Na kryptotrhoch Bitcoin v piatok zakončil deň v mínuse, no krypto-akcie za celý týždeň výrazne posilneli — Robinhood vyskočil takmer o +14 % a Coinbase pridal +8 % na vlne silného týždenného výkonu Bitcoinu. Dnes investori vyhliadajú výsledky kanadských bánk BNS a BMO, maloobchodníka Dick's Sporting Goods (DKS) a technologickej firmy Intuit (INTU).
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