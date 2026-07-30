Ranný komentár: Kórejská vláda zasahuje, výsledky Mety, Microsoftu a Garminu, Walmart konkuruje Tesle

Stredajšia seansa na Wall Street skončila výrazným poklesom – trhy stiahla kombinácia jastrabieho Fedu a geopolitického napätia na Blízkom východe. S&P 500 oslabil −1,52 %, Dow Jones odepísal −2,19 % a Nasdaq Composite −1,74 %. Fed ponechal sadzby bez zmeny, no vydal razantné varovanie pred pretrvávajúcou infláciou. Tridsaťročný výnos amerických dlhopisov vyskočil na 5,23 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2007. V sektore čipov sa prepadol Qualcomm po nesplnení ziskových očakávaní, pričom celý segment ťahali dole obavy z konkurencie v pamäťových čipoch.
Dramaticky sa vyvíjala situácia v Južnej Kórei: KOSPI v stredu intradenní klesal až o 13 % a spustil circuit breaker druhý deň po sebe; nakoniec uzavrel −6 %, takže dvojdňový prepad dosiahol 16 %. K stratám prispeli sklamavé výsledky SK Hynix, ktorého tržby za druhý štvrťrok nedosiahli odhady. Kórejské finančné úrady reagovali obmedzením koncentrácie pákových ETF v retailových portfóliách a prijatím legislatívneho rámca pre štátne intervencie pri extrémnej volatilite.
Po uzavretí trhov priniesli výsledky za 2Q 2026 zmiešaný obraz. Meta vykázala tržby 60,8 mld. USD (+28 % medziročne), avšak čistý zisk klesol o 14 % – firma zaúčtovala 2,4 mld. USD v právnych nákladoch. Zisk na akciu 6,18 USD výrazne zaostal za odhadom 7,18 USD. Naproti tomu Garmin prekonaal očakávania ziskom 2,81 USD/akciu aj tržbami 2,02 mld. USD a akcie v predtržnom obchodovaní vyskočili približne o 17 %. Walmart medzitým rozbieha vlastnú sieť rýchlonabíjacích staníc pre elektromobily a podľa dát analytickej firmy Paren ho v tempe výstavby predbieha už len Tesla.
Dnes investori vyhliadajú výsledky Amazonu a Applu, dvoch najväčších reportujúcich mien tohto dňa.
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