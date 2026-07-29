Tlačová konferencia Fedu: Warsh chváli kapitálové výdavky a zlepšuje náladu na trhoch

Inflácia a menová politika
- Dlhodobý proces: Inflačné problémy, ktoré pretrvávajú viac než päť rokov, nemožno vyriešiť za deväť týždňov.
- Žiadna flexibilita pri cieli: Fed je odhodlaný obnoviť cenovú stabilitu. O žiadnom „mäkkom“ inflačnom cieli sa nehovorí. Warsh však zároveň opäť neposkytuje konkrétnu odpoveď na to, ako chce postupovať.
- Pripravenosť konať: Ak to bude potrebné a vhodné, výbor nebude váhať zasiahnuť.
Koniec éry forward guidance
- Bez prognóz: Dnešné vyhlásenie sa zámerne vyhýba odhadom ďalšieho vývoja sadzieb. Warsh forward guidance výrazne kritizuje.
- Nová úloha centrálnej banky: Účastníci trhu sa musia naučiť „hrať hru, nie rozhodcu“. Pozornosť investorov sa tak presúva priamo k tvrdým ekonomickým údajom.
- Fed mimo centra pozornosti: Situácia, keď centrálna banka nemusí byť neustále v centre pozornosti trhov, je podľa Warsha zmenou k lepšiemu. Je však potrebné pripomenúť, že Fed v minulosti fungoval ako stabilizačný prvok trhu. Warshove dnešné slová o kapitálových výdavkoch však môžu náladu čiastočne zlepšiť.
Stav ekonomiky a dlhopisového trhu
- Odolnosť ekonomiky: Americká ekonomika vykazuje pôsobivú odolnosť, a to aj napriek nedávnym šokom.
- Trh práce a inflácia: Rast zamestnanosti drží tempo s rastom pracovnej sily, inflácia však stále zostáva nad 2 % cieľom.
- Vyššie výnosy: Nominálne aj reálne výnosy amerických štátnych dlhopisov sú naprieč výnosovou krivkou výrazne vyššie.
Technologický sektor a kapitálové výdavky
- Investičný skok: Rýchly rast kapitálových výdavkov v technologickom sektore je mimoriadny a zaslúži si pozornosť.
- Základ budúceho rastu: Kapitálové výdavky vytvárajú podmienky pre budúci hospodársky rast.
Atmosféra vo vnútri FOMC
- Konštruktívna diskusia: Hoci sa objavili nesúhlasné hlasy podporujúce zvýšenie sadzieb, diskusie vo vnútri FOMC boli podľa vyjadrení kolegiálne a konštruktívne.
Ako interpretovať slová šéfa Fedu?
Jastrabia rétorika bez konkrétnych záväzkov – oficiálna rozlúčka s forward guidance
- Warshove slová o inflácii znejú tvrdo a nekompromisne. Pripomína, že Fed nebude ustupovať z 2 % cieľa a že neexistujú jednoduché riešenia.
- Táto prísna rétorika však nie je sprevádzaná žiadnymi pevnými záväzkami ani harmonogramom budúcich rozhodnutí. Warsh jasne signalizuje odklon od tradičnej forward guidance.
- Fed sa tak vzdáva zodpovednosti za priame riadenie očakávaní investorov a núti trh, aby bol plne závislý od údajov. Investori majú sledovať makroekonomické dáta, nie hľadať skryté významy vo vyjadreniach centrálnych bankárov.
Pozitívny signál pre technológie a investície
- Veľmi významným a býčím prvkom prejavu bol pohľad na kapitálové výdavky v technologickom sektore.
- Akciový trh mal v poslednom období výrazné obavy z vysokých investícií do AI infraštruktúry a nových technológií. Tie boli vnímané ako riziko odlevu hotovosti bez rýchlej návratnosti.
- Warsh však tento trend hodnotí jednoznačne pozitívne. Vyššie kapitálové výdavky nevníma ako hrozbu ani bublinu, ale ako kľúčový základ budúcej produktivity a dlhodobého hospodárskeho rastu.
- Takéto hodnotenie zo strany Fedu dáva technologickým gigantom určitú zelenú a oslabuje naratív o „pálení kapitálu“.
- V reakcii na jeho slová US100 vymazal celý predchádzajúci pokles, čo zvyšuje nádej na návrat indexu nad 28 000 bodov.
- Ak budú výsledky spoločností Microsoft a Meta silné, existuje šanca, že futures kontrakty uzavrú v kladných hodnotách prvýkrát po šiestich seansách.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
US OPEN: Wall Street zadržiava dych pred rozhodnutím Fedu a výsledkami technologických gigantov
🟡 Zlato testuje 4 000 USD pred Fedom
France vyzýva Palantir, trh reaguje
EÚ zasahuje proti e-shopom. Zákazníci nemajú platiť nečakané clo 🛒
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.