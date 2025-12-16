Ranný komentár: Korekcia na ServiceNow, Google a predaj nehnuteľností, pohľad na futbalové kluby

- Včerajšie obchodovanie bolo skôr o rotácii medzi jednotlivými titulmi než o pohybe celého trhu. Rástla Tesla, ktorá ťažila z pozitívneho sentimentu okolo elektromobility a technologických akcií všeobecne, zatiaľ čo ServiceNow naopak korigoval po silnom predchádzajúcom raste a patril k najväčším brzdám sektora. Širšie indexy sa držali blízko nuly a investori boli selektívni, bez chuti otvárať väčšie nové pozície. Dnes sa pozornosť sústreďuje najmä na makroekonomické dáta – prídu čísla z Európy aj USA, ktoré môžu naznačiť ďalší vývoj inflácie a ekonomickej aktivity, a tým ovplyvniť očakávania ohľadom úrokových sadzieb, najmä pri technologických a rastových akciách.
- Včerajšie obchodovanie bolo skôr o rotácii medzi jednotlivými titulmi než o pohybe celého trhu. Rástla Tesla, ktorá ťažila z pozitívneho sentimentu okolo elektromobility a technologických akcií všeobecne, zatiaľ čo ServiceNow naopak korigoval po silnom predchádzajúcom raste a patril k najväčším brzdám sektora. Širšie indexy sa držali blízko nuly a investori boli selektívni, bez chuti otvárať väčšie nové pozície. Dnes sa pozornosť sústreďuje najmä na makroekonomické dáta – prídu čísla z Európy aj USA, ktoré môžu naznačiť ďalší vývoj inflácie a ekonomickej aktivity, a tým ovplyvniť očakávania ohľadom úrokových sadzieb, najmä pri technologických a rastových akciách.
Denné zhrnutie: Polovodiče vedú výpredaj, platina a striebro dosahujú historické maximá 🚀
BREAKING: Očakávania podnikateľského prostredia Ifo nečakane klesli 📉 DE40 klesá
Ekonomický kalendár: prieskum Ifo, inflácia v eurozóne a vyhlásenie FOMC (17.12.2025)
BREAKING: Inflácia v Spojenom kráľovstve klesla viac, ako sa očakávalo, 📉 GBPUSD klesol o 0,2 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.