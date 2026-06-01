Ranný komentár: SaaS sa dvíha, AI boom a valuácie, rast DELL a Berkshire pri nákupoch

-
Piatočná seansa zakončila týždeň aj celý máj silnými rekordmi — S&P 500 pridal +0,2 %, Dow Jones +0,7 % a Nasdaq +0,2 %, pričom všetky tri indexy uzavreli na historických maximách. S&P 500 si tak pripísal deviaty týždeň zisku v rade, čo je najdlhšia séria od roku 2023. Hlavným ťahúňom bol Dell Technologies, ktorého výsledky za prvý kvartál fiskálneho roka 2027 výrazne prekonali očakávania. Tržby dosiahli rekordných 43,8 mld USD (+88 % medziročne) a len v oblasti AI serverov firma zaúčtovala 16,1 mld USD; backlog objednávok presiahol 51 mld USD. Akcie DELL na to reagovali skokom o takmer 30 %.
SaaS sektor, ktorý čelí obavám, že AI podkope jeho ziskovosť, zaznamenal diferencovanú reakciu na výsledky: Snowflake si pripísala takmer +37 % (najlepší deň od IPO v roku 2020) po prekonaní odhadov, zatiaľ čo Salesforce klesla o 0,8 %, pretože jej výhľad tržieb sklamal analytikov. Debata o valuáciách a udržateľnosti AI boomu tak zostáva otvorená.
Veľkou udalosťou víkendu je oznámenie Berkshire Hathaway, ktorá sa dohodla na akvizícii stavebnej firmy Taylor Morrison (TMHC) v hotovostnej transakcii za približne 8,5 mld USD — prvý veľký miliardový deal Grega Abela od chvíle, keď na začiatku roka 2026 prevzal post CEO. Ponuka predstavuje 24% prémiu voči piatkovej zatváracej cene Taylor Morrison.
Dnes reportujú HPE (odhad tržieb ~9,8 mld USD) a čínsky cestovný gigant TCOM (~2,3 mld USD), ktorých výsledky budú investori pozorne sledovať.
-
Piatočná seansa zakončila týždeň aj celý máj silnými rekordmi — S&P 500 pridal +0,2 %, Dow Jones +0,7 % a Nasdaq +0,2 %, pričom všetky tri indexy uzavreli na historických maximách. S&P 500 si tak pripísal deviaty týždeň zisku v rade, čo je najdlhšia séria od roku 2023. Hlavným ťahúňom bol Dell Technologies, ktorého výsledky za prvý kvartál fiskálneho roka 2027 výrazne prekonali očakávania. Tržby dosiahli rekordných 43,8 mld USD (+88 % medziročne) a len v oblasti AI serverov firma zaúčtovala 16,1 mld USD; backlog objednávok presiahol 51 mld USD. Akcie DELL na to reagovali skokom o takmer 30 %.
SaaS sektor, ktorý čelí obavám, že AI podkope jeho ziskovosť, zaznamenal diferencovanú reakciu na výsledky: Snowflake si pripísala takmer +37 % (najlepší deň od IPO v roku 2020) po prekonaní odhadov, zatiaľ čo Salesforce klesla o 0,8 %, pretože jej výhľad tržieb sklamal analytikov. Debata o valuáciách a udržateľnosti AI boomu tak zostáva otvorená.
Veľkou udalosťou víkendu je oznámenie Berkshire Hathaway, ktorá sa dohodla na akvizícii stavebnej firmy Taylor Morrison (TMHC) v hotovostnej transakcii za približne 8,5 mld USD — prvý veľký miliardový deal Grega Abela od chvíle, keď na začiatku roka 2026 prevzal post CEO. Ponuka predstavuje 24% prémiu voči piatkovej zatváracej cene Taylor Morrison.
Dnes reportujú HPE (odhad tržieb ~9,8 mld USD) a čínsky cestovný gigant TCOM (~2,3 mld USD), ktorých výsledky budú investori pozorne sledovať.
🎥 Týždeň na trhoch: Monstrózne výsledky Dellu, predplatné Mety a rozpaky okolo EV Ferrari
Denné zhrnutie: Kupci naďalej dominujú trhom napriek geopolitickým turbulenciám ⏰
🎥 Dve čísla & Dlhopisy republiky: Či a ako ich kúpiť?
Ekonomický kalendár: Nemecký CPI v centre pozornosti. Čo čaká DE40 ďalej? (29.05.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.