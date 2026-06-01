Ekonomický kalendár: Aké sú najdôležitejšie udalosti dňa a týždňa❓

Európske indexy začínajú jún pozitívne. Nvidia a Microsoft ťahajú technologický sektor. Trhy vstupujú do nového mesiaca s chuťou riskovať, ale geopolitické napätie v Hormuzskom prielive drží investorov v napätí.
📊 Otvorenie v Európe
Európske indexy otvárajú opatrne v pozitívnom teritóriu. Najväčšie zisky si pripisujú EU50 (+0,43 %), ITA40 (+0,24 %) a NED25 (+0,22 %). Nemecko (DE40 +0,18 %) a Francúzsko (FRA40 +0,21 %) solidne rastú. Mierne v červených číslach sú VSTOXX (-0,25 %), európsky index volatility, a švajčiarsky SUI20 (-0,05 %). To naznačuje, že celková nálada je mierne býčia, bez paniky.
🌐 Globálny sentiment
Širší pohľad na trhy ukazuje prevahu zelenej farby. Zisky vedú energetické komodity: NATGAS +2,56 %, OIL.WTI +2,43 %, OIL +2,15 %. Rast podporuje eskalácia napätia medzi USA a Iránom a narušenie prevádzky v Hormuzskom prielive, kde americké námorníctvo sprevádza len zlomok bežnej obchodnej dopravy. Výrazne rastú aj JP225 (+1,43 %) a CHN.cash (+1,16 %). US100 +0,61 % a US500 +0,33 % signalizujú, že Wall Street sa po silnom máji pripravuje na nové maximá. Nasdaq v máji pridal +8 % a S&P 500 +5,2 %.
📅 Dnešný kalendár
Dnešný deň ovládne séria májových výrobných PMI z celého sveta:
- Čína (Caixin) už zverejnila údaj: 51,8. Výsledok je nad očakávaním 51,5, predchádzajúca hodnota bola 52,2. Ide o mierne spomalenie, ale index zostáva v pásme expanzie.
- HDP Poľska za Q1 o 9:30. Očakávanie: +3,4 % r/r, predchádzajúca hodnota +4,1 % r/r. Výsledok môže byť slabší.
- Výrobný PMI z Nemecka o 9:55. Očakávanie: 49,9, teda pod hranicou 50 bodov.
- Výrobný PMI z eurozóny o 10:00. Očakávanie: 51,4.
- Americký ISM Manufacturing o 16:00. Očakávanie: 53,0 vs. predchádzajúcich 52,7. Ide o kľúčový údaj dňa.
Poznámka: Švajčiarsky HDP za Q1, zverejnený o 9:00, dosiahol +0,7 % q/q, nad očakávaním 0,6 %.
🔑 Čo hýbe trhom?
- Geopolitika USA–Irán – Hormuzský prieliv zostáva v režime „krízového riadenia“. Ceny ropy prudko reagujú na každú správu o útokoch.
- COMPUTEX Taipei + Microsoft Build – Jensen Huang (Nvidia) predstavuje čip N1X a superčip RTX Spark. Prvé počítače s Windows na báze ARM prídu už budúci týždeň.
- ISM Manufacturing o 16:00 – prvé tvrdé makroekonomické dáta týždňa pred piatkovým reportom NFP. Odhad: 85 000 pracovných miest.
- Ropa a plyn ako geopolitický barometer – WTI sa blíži k 90 USD. Akékoľvek správy z Perzského zálivu môžu vyvolať silnú reakciu.
Zemný plyn posilňuje o 2,5 % vďaka teplejšiemu výhľadu počasia 🔥
🎥 Ranný komentár: SaaS sa dvíha, AI boom a valuácie, rast DELL a Berkshire pri nákupoch
Ranné zhrnutie: Nvidia a Microsoft dnes ráno elektrizujú trhy ⚡
🎥 Týždeň na trhoch: Monstrózne výsledky Dellu, predplatné Mety a rozpaky okolo EV Ferrari
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.