Ranný komentár: Stripe chce kúpiť PayPal, výsledky BlackRock, ASML a Richemont

Wall Street zakončila stredu v zelenom, pričom hlavné impulzy prišli z makroekonómie aj z výsledkovej sezóny. Producentsé ceny v júni prekvapivo klesli, čím potvrdili pondelňajšie dáta o spotrebiteľskej inflácii a ďalej znížili obavy z možného zvýšenia úrokových sadzieb Fedom. S&P 500 uzavrel s rastom +0,38 %, Nasdaq Composite pridal +0,62 % a Dow Jones Industrial Average posilnel o +0,3 %.
Ťahúňom dňa bol technologický sektor. Alphabet vzrástol takmer o 3 % a Apple dosiahol historické maximum po správach o schválení generatívnych AI funkcií pre čínsky trh. Naopak medzi čipárskymi titulmi strácalo Micron Technology viac ako 8 %, Lam Research aj AMD zhodne okolo 3 %.
Z výsledkov vyčníval predovšetkým BlackRock: aktíva pod správou dosiahli historický rekord 15,34 bilióna dolárov, upravený zisk na akciu 13,91 USD prekonal odhady o viac ako 1,20 USD a tržby 7,08 mld. USD tiež prekonali konsenzus. Akcie BlackRocku reagovali rastom viac ako 5 %. ASML pred otvorením trhov rovnako prekonalo očakávania — tržby za druhý kvartál dosiahli 9,3 mld. eur, hrubá marža sa rozšírila na 54 % a spoločnosť zvýšila celoročný výhľad. V Európe zasiahlo trhy aj Richemont: švajčiarsky klenotník vykázal rast tržieb za prvý štvrťrok takmer dvojnásobne silnejší, ako sa čakalo, a jeho akcie posilneli o 6,7 %.
Najväčšou fintechovou témou dňa je ponuka na prevzatie PayPalu. Stripe a Advent International ponúkli 60,50 USD za akciu, čím ocenili PayPal na viac ako 53 miliárd dolárov. Ide o približne 28-percentnú prémiu voči záverečnému kurzu, pričom nový šéf PayPalu Enrique Lores vedie restrukturalizáciu firmy len od marca. Predstavenstvo PayPalu sa k ponuke zatiaľ verejne nevyjadrilo.
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