Denné zhrnutie: Wall Street rastie, Dow Jones po slabších dátach PPI blízko historických maxím

Americké indexy dnes zažívajú solídnu seansu, zatiaľ čo Nasdaq 100 klesá o menej než 0,2 % napriek pôvodne prudkému výpredaju akcií spojených s témou umelej inteligencie. S&P 500 získava 0,3 % a obchoduje sa čoraz bližšie k úrovni 7 600 bodov, zatiaľ čo Dow Jones zostáva blízko rekordných maxím. Júnová inflácia výrobných cien vyšla pod očakávaniami, čo spolu so silnými výsledkami a rally akcií ASML podporilo rizikové aktíva.
- Júnový PPI (m/m): -0,3 % (očakávanie: 0,0 %; predchádzajúci: 0,6 %)
- Júnový PPI (y/y): 5,5 % (očakávanie: 6,2 %; predchádzajúci: 6,0 %)
- Jadrový PPI (m/m): 0,2 % (očakávanie: 0,3 %; predchádzajúci: 0,4 %)
- Jadrový PPI (y/y): 4,7 % (očakávanie: 5,2 %; predchádzajúci: 4,9 %)
Ďalšia správa o inflácii v USA prekvapila smerom nadol. Výrobné ceny medzimesačne klesli o 0,3 %, zatiaľ čo celkové aj jadrové medziročné ukazovatele inflácie spomalili viac, než ekonómovia očakávali. Dáta posilnili včerajší slabší než očakávaný údaj CPI a upevnili očakávania, že inflačné tlaky naďalej slabnú.
Dnešný rast na Wall Street vedú akcie Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon a Oracle, čo môže signalizovať postupnú zmenu sentimentu investorov a rotáciu kapitálu od dodávateľov AI infraštruktúry smerom k Magnificent Seven. Silno si vedú aj bankové akcie, podporené ďalšou vlnou rekordných výsledkov, pričom širší finančný sektor vedie BlackRock. Akcie tohto giganta v oblasti správy aktív rastú o viac než 6 % po tom, čo spoločnosť prekonala očakávania v oblasti tržieb, zisku aj aktív pod správou (AUM), ktoré dosiahli rekordných 15 bil. USD.
Bank of Canada (BoC) ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu bez zmeny na 2,25 %, v súlade s očakávaniami trhu. Tvorcovia politiky uviedli, že súčasná úroveň úrokových sadzieb zostáva vhodná na podporu ekonomického oživenia. Centrálna banka znížila svoj výhľad rastu HDP pre rok 2026 na 0,7 % z 1,2 %, zatiaľ čo projekciu rastu pre rok 2027 zvýšila na 1,8 % z 1,6 %. Zároveň zvýšila svoj odhad anualizovaného rastu HDP v druhom štvrťroku na 2,5 % po poklese o 0,1 % v prvom štvrťroku.
BoC očakáva, že ekonomický rast bude v rokoch 2027 a 2028 postupne zrýchľovať. Inflácia má podľa jej prognózy v druhej polovici roka 2026 spomaliť približne na 2,5 % a na začiatku roka 2027 sa vrátiť k 2 % cieľu. Centrálna banka tiež uviedla, že dlhodobé inflačné očakávania podnikov zostávajú dobre ukotvené, zatiaľ čo kanadský trh práce je naďalej slabý, ale celkovo stabilný.
Graf futures na DJIA (US30, interval D1)
Zdroj: xStation5
Výsledková sezóna v USA: Čo Wall Street očakáva od spoločností z indexu S&P 500?
US Open: S&P 500 rastie vďaka slabšej inflácii PPI 🔼 Pamäťové akcie klesajú, PayPal posilňuje o 15 %
Zhrnutie trhov: Nižšia inflácia PPI podporuje indexy 🔼 US100 rastie o 0,5%
DeepSeek chystá IPO. Dokáže Čína ohroziť americkú dominanciu v AI? 🤖
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.