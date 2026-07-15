Ekonomický kalendár: Streda prinesie významné tržby za 2. štvrťrok a infláciu PPI (15. 7. 2026)

Výsledková sezóna v Spojených štátoch naberá na tempe. Včerajšie údaje zverejnené spoločnosťou IBM viedli k najväčšiemu prepadu jej akcií od roku 1986. Taký prudký pokles sme nezaznamenali ani počas prasknutia dot-com bubliny.
Dočkali sme sa aj pravdepodobne najdôležitejšieho makroekonomického údaja mesiaca – júnovej inflácie CPI v USA. Tým sa však zverejňovanie údajov dôležitých pre trhy nekončí. Dnes nás čaká inflácia výrobcov PPI o 14:30, ktorá doplní obraz načrtnutý včerajšími údajmi.
Kľúčové makroekonomické údaje
Utorok
Spojené štáty
- V dôsledku nižších cien energií mnohí očakávali júnový pokles inflácie v USA. Jeho rozsah však trhy výrazne prekvapil. V medzimesačnom porovnaní ceny klesli prvýkrát od pandemického roka 2020, a to o 0,4 %. Ešte dôležitejšie bolo, že jadrová inflácia dosiahla 2,6 % a bola výrazne nižšia, než sa očakávalo. Tento ukazovateľ nezahŕňa najvolatilnejšie ceny energií a potravín.
- Predseda Fedu vystúpil pred Kongresom v rámci pravidelného polročného vypočutia. Uviedol, že „inflácia je určitým spôsobom otázkou voľby“, a v mene Fedu prevzal plnú zodpovednosť za cenovú stabilitu. Na otázku týkajúcu sa prípadného tlaku zo strany prezidenta Donalda Trumpa, napríklad na znižovanie úrokových sadzieb, dôrazne odpovedal, že plánuje „jednoducho robiť svoju prácu“ a že v centrálnej banke „nie je miesto pre politiku“.
Streda
Čína
- Rast HDP spomalil na najnižšiu úroveň od roku 2022. Čínska ekonomika v 2. štvrťroku medziročne vzrástla o 4,3 %. Vývoj zaťažuje kríza na trhu s nehnuteľnosťami, slabý domáci dopyt a pokles investícií, ktoré sa v prvej polovici roka medziročne znížili o 5,7 %. Vývoz však zostáva silný, najmä v technologickom sektore.
- Údaje o maloobchodných tržbách (+1 % medziročne) a maloobchodných tržbách (+5,3 %) dopadli o niečo lepšie.
Makroekonomický kalendár
Streda
Eurozóna: Priemyselná výroba za máj
- Čas: 11:00
- Predchádzajúca hodnota: 0,3 %
- Konsenzus: -0,4 %
Spojené štáty: Inflácia PPI za jún
- Čas: 14:30
- Predchádzajúca hodnota: 6,5 %
- Konsenzus: 6,2 %
Kanada: Rozhodnutie o úrokových sadzbách
- Čas: 15:45
- Predchádzajúca hodnota: 2,25 %
- Konsenzus: 2,25 %
Štvrtok
Južná Kórea: Rozhodnutie o úrokových sadzbách
- Čas: 00:30
- Predchádzajúca hodnota: 2,5 %
- Konsenzus: 2,75 %
Spojené kráľovstvo: Priemyselná výroba za máj
- Čas: 8:00
- Predchádzajúca hodnota: -0,2 %
- Konsenzus: 1,3 %
Zverejnenie firemných výsledkov
- Johnson & Johnson (JNJ.US) – pred otvorením trhu
- Morgan Stanley (MS.US) – pred otvorením trhu
- BlackRock (BLK.US) – pred otvorením trhu
- United Airlines (UAL.US) – po zatvorení trhu
- BitMine Immersion (BTCM.US) – po zatvorení trhu
- Kinder Morgan (KMI.US) – po zatvorení trhu
3 trhy, ktoré sa oplatí sledovať
- Ropa: Zdá sa, že investori nevenujú príliš veľkú pozornosť vyjadreniam amerického prezidenta, ktorý ustúpil od návrhu zaviesť 20 % poplatok na náklad prechádzajúci Hormuzským prielivom. Ceny ropy však zostávajú zvýšené, pretože premávka v prielive je v porovnaní s prvými júlovými dňami stále výrazne obmedzená.
- US500: Začiatok výsledkovej sezóny priniesol niekoľko veľmi výrazných prekvapení na čele s IBM. Dnes budú zverejnené ďalšie dôležité výsledky. Trh zároveň bude vyhodnocovať včerajšie údaje o inflácii a vyjadrenia predsedu Fedu Kevina Warsha.
- EURNOK: Od začiatku mesiaca nórska koruna voči doláru posilnila už o viac ako 1,5 %. Hlavným dôvodom je rast cien energetických komodít. V pozadí zostáva augustové zasadnutie Norges Bank, ktoré by mohlo priniesť zvýšenie úrokových sadzieb.
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Skvelé výsledky ASML potvrdzujú pokračujúci AI boom, akcie rastú o 6 %
Nokia a Nvidia menia budúcnosť: Nová technológia môže zmeniť fungovanie mobilných sietí 🤖
Veľký návrat PayPalu? Stripe chce kúpiť PayPal s prémiou 28 % 🔥
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (14.7.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.