Ranný komentár: Trumpove clá, rast bitcoinu a ETF toky, úspech nového Supermana

Minulý týždeň priniesol na trhy väčšiu neistotu kvôli obnoveným hrozbám Donalda Trumpa ohľadom nových ciel, ktoré by mohli zasiahnuť obchodných partnerov USA naprieč kontinentmi. Investori na to reagovali opatrne, čo sa prejavilo kolísaním akciových trhov aj posilnením dolára. Naopak bitcoin pokračoval v raste, ťahaný silným záujmom inštitucionálnych investorov a prílevom peňazí do ETF fondov. V novom týždni budú investori sledovať najmä výsledkovú sezónu v USA, ktorú odštartovali reporty veľkých bánk, a taktiež ďalšie komentáre týkajúce sa obchodnej politiky, ktoré môžu výrazne ovplyvniť náladu na trhoch.