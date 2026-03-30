Ranný komentár: výpredaj na Microsofte a Mete, pád Burford Capital a update k Iránu

Na trhoch aktuálne dominuje kombinácia geopolitického šoku a korekcie v technologickom sektore. Veľké technologické tituly ako Microsoft a Meta sa dostávajú pod tlak v rámci širšej korekcie „Magnificent 7“, keď investori odchádzajú z rastových akcií kvôli rastúcim výnosom a návratu inflačných obáv. Nasdaq sa už dostal do korekčného pásma a slabosť veľkých techov patrí medzi hlavné dôvody poklesu indexov.
Kľúčovým faktorom je však vojna v Iráne, ktorá výrazne zvyšuje ceny ropy a tým aj tlak na infláciu. Brent sa drží výrazne nad úrovňou 100 USD za barel a od začiatku konfliktu prudko vzrástol kvôli narušeniu dodávok a napätiu v Hormuzskom prielive. To vyvoláva obavy zo stagflácie a núti trhy preceňovať očakávania ohľadom úrokových sadzieb smerom nahor, čo negatívne dopadá najmä na rastové akcie.
Celkovo tak sledujeme klasický „risk-off“ režim – akcie klesajú, volatilita rastie a investori znižujú riziko. Kým bude konflikt v Iráne pokračovať a ceny ropy zostanú vysoké, tento tlak na trhy pravdepodobne pretrvá.
