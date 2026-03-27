US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj

Technologický index NASDAQ 100 už od konca januára stratil viac než 10 %. Obavy o udržanie tempa a rozsahu rastu pri spoločnostiach zapojených do AI, alebo pri tých, ktoré sú pod jej tlakom, zosilneli v reakcii na konflikt v Perzskom zálive. Piatková seansa sa začína výraznými poklesmi, keď futures na hlavné indexy odpisujú viac než 1 %. Najväčšie straty sú viditeľné pri indexe Russell 2000, kde sa poklesy už blížia k 2 %.
Trh sa sústreďuje predovšetkým na rastúci počet negatívnych signálov z technologických spoločností a tiež na slabnúce vyhliadky na deeskaláciu konfliktu v Perzskom zálive. Situáciu navyše zhoršuje rastúca neistota ohľadom výhlaďu inflácie a politiky centrálnych bánk.
Makroekonomické dáta:
University of Michigan zverejnila najnovšie údaje o inflačných očakávaniach a spotrebiteľskej dôvere.
- Inflačné očakávania (1 rok): 3,8 % (odhad: 3,4 %; predchádzajúce: 3,4 %)
- Inflačné očakávania (5 rokov): 3,2 % (odhad: 3,2 %; predchádzajúce: 3,3 %)
- Spotrebiteľské očakávania: 51,7 (odhad: 54,1; predchádzajúce: 56,6)
- Súčasné podmienky: 55,8 (odhad: 57,8; predchádzajúce: 56,6)
Dáta jasne ukazujú na zrýchľujúci sa pokles spotrebiteľskej dôvery. Krátkodobé inflačné očakávania zároveň výrazne vzrástli.
US100 (D1)
Kupujúci zrejme úplne strácajú momentum. Cena prudko prerazila pod EMA200, čo je veľmi silný medvedí signál. EMA50 navyše preťala pod EMA100, čím ďalej potvrdila medvedie momentum. V tejto chvíli sa zdá, že cena má problém udržať úroveň 78,6 Fibonacciho retracementu. Prelomenie pod túto úroveň však môže byť len otázkou času.
Zdroj: xStation5
Správy zo spoločností:
- Carnival Corp (CCL.US): Prevádzkovateľ výletných plavieb znížil svoj výhlaď zisku na rok 2026 pre rastúce náklady na palivo. Akcie klesajú o viac než 3 %.
- Meta (META.US): Valuácie prevádzkovateľa sociálnych sietí sa prudko prepadajú. Počas štvrtkovej seansy akcie stratili takmer 10 % a dnes prehlbujú straty o ďalšie 2 %. Nasleduje to po prehratom súdnom spore, v ktorom bola spoločnosť uznaná vinnou z vytvárania produktov škodlivých pre mladých ľudí, čo pre firmu predstavuje nebezpečný precedens. Spoločnosť navyše zrejme pristúpi k výraznému prepúšťaniu.
- Microsoft (MSFT.US): Jeden z lídrov amerického technologického sektora oznámil pozastavenie náboru v oblasti cloudových riešení a predaja. Akcie strácajú takmer 3 %.
- Palo Alto (PANW.US): Akcie firiem z oblasti kyberbezpečnosti klesajú pre obavy z vplyvu AI na ich obchodné modely. Dodatočný tlak na SaaS tituly a širšia makroekonomická neistota posielajú akcie spoločnosti v dnešnej seanse nižšie o 7 %.
- Entergy Corporation (ETR.US): Americký dodávateľ energií rastie o viac než 4 % po oznámení dohody so spoločnosťou Meta. Firma má dodávať elektrinu pre mega dátové centrum v Louisiane.
