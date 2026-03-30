Ranné zhrnutie: Trhy po víkende vykazujú známky oživenia; čo prinesie týždeň❓ (30.03.2026)

🌍 Geopolitika – Blízky východ zostáva v centre pozornosti
- Konflikt na Blízkom východe sa stupňuje: cez víkend Húti podnikli raketové a dronové útoky proti Izraelu, zatiaľ čo izraelské údery spôsobili dočasné výpadky elektriny v Teheráne a okolí.
- Spojené štáty naďalej posilňujú svoje sily v regióne – v oblasti sa už nachádza niekoľko stoviek príslušníkov špeciálnych jednotiek (Rangers, SEALs), tisíce mariňákov a 82. výsadková divízia, čo dáva Trumpovi možnosť pozemnej operácie.
- Pakistan oznámil, že v najbližších dňoch bude hostiť priame rokovania medzi USA a Iránom; Trump naznačil pokrok v rokovaniach aj možnosť zabavenia iránskej ropnej infraštruktúry, vrátane ostrova Kharg.
- Donald Trump uviedol, že rokovania s Iránom prebiehajú dobre a že Iránci súhlasili s väčšinou z 15 bodov navrhnutých Američanmi.
- Izrael potvrdil prostredníctvom Channel 12: V prípade potenciálnej pozemnej operácie USA v Iráne sa izraelská armáda na zemi nezúčastní.
🛢️ Ropa a suroviny
- Ropa Brent otvorila týždeň výrazne vyššie (~107,7 USD/barel, +0,84 %), ale po počiatočnom raste ustúpila, čo odzrkadľuje neistú situáciu založenú jednak na nádejach na deeskaláciu, jednak na reálnom riziku blokády Hormuzského prielivu.
- Trh pozorne sleduje premávku tankerov – Trump poznamenal, že Irán povolil 20 tankerom preplávať Hormuzským prielivom.
- Zlato pokračuje vo svojom vzostupe a obchoduje sa na úrovni 4 514 USD/oz (+0,49 %), zatiaľ čo striebro vzrástlo o 0,77 % na 70,4 USD/oz – dopyt po aktívach slúžiacich ako bezpečný prístav a zabezpečenie proti inflácii zostáva silný uprostred rizika vojny.
- Cena zemného plynu (NATGAS) klesla o 3,23 % na 2,93 USD/MMBtu, zatiaľ čo pšenica na CBOT smeruje k štvrtému rastu za päť obchodných dní, keďže vyššie náklady na energiu a hnojivá negatívne ovplyvňujú vyhliadky poľnohospodárskej produkcie.
🏛️ Japonská centrálna banka a jen
- Japonská centrálna banka (BoJ) pokračuje v kurze menového sprísňovania: Zhrnutie názorov naznačuje pripravenosť na ďalšie zvyšovanie sadzieb, hoci inflácia poháňaná cenami ropy a riziko stagflácie sa stále uvádzajú ako tlmiace faktory.
- Námestník ministra financií Atsushi Mimura pohrozil „rozhodnými opatreniami“ proti špekulatívnym pohybom jenu – ide o jasné eskalovanie intervencionistickej rétoriky, podporené poznámkami guvernéra Uedu o rastúcom význame výmenného kurzu pre infláciu.
- Kurz USD/JPY klesol z úrovne okolo 160,50 na ~159,72 (-0,35 %) – jen je dnes najsilnejšou menou na devízovom trhu; dolárový index USDIDX klesol pod 100 bodov (-0,11 %). Najslabšie si vedú meny krajín Antipódov a CAD.
Mapa aktuálnej volatility na devízovom trhu. Zdroj: xStation
📊 Ázijské trhy a indexy
- Index JP225 (Nikkei) posilnil o +1,02 % na ~51 757 bodov a čiastočne tak kompenzoval svoje predchádzajúce straty; regionálne trhy sa zotavujú, keďže konflikt cez víkend výrazne neeskaloval.
- CHN.cash (čínsky index) vzrástol o 0,90 % na 8 401 bodov; PBOC stanovila dnešný fixing USD/CNY na 6,9223 – mierne nad očakávaniami trhu (6,9205) – čo spôsobilo mierne oslabenie jüanu.
- Európske futures na index DAX (DE40) naznačujú otvorenie na úrovni 22 380 bodov (+0,41 %); index S&P 500 (US500) vzrástol o 0,33 % na 6 419 bodov a index Nasdaq (US100) vzrástol o 0,43 % na 23 353 bodov.
Zdroj: xStation
₿ Kryptomeny
- Bitcoin vyniká počas dnešného obchodovania: posilnil o 1,36 % na ~67 506 USD – kryptomena ťaží tak z inflačných tlakov, ako aj zo širšieho oživenia trhu v duchu „risk-on“.
📅 V centre pozornosti tento týždeň
- Piatok: Kľúčová správa o zamestnanosti v USA (NFP) spolu s údajmi o výrobnom indexe ISM a maloobchodnom predaji – tieto čísla určia smerovanie Fedu uprostred neistoty súvisiacej s vojnou.
- Eurozóna: Predbežný index spotrebiteľských cien (CPI) za marec (Villeroy signalizuje pripravenosť ECB konať, ale tvrdí, že je ešte priskoro na konkrétne rozhodnutia)
- Austrália: Zápisnica RBA – V nadväznosti na rozhodnutie vlády znížiť daň z pohonných hmôt varuje Morgan Stanley pred šokom na trhu s pohonnými hmotami a rizikami rastu cien.
- BoJ Tankan (1. štvrťrok 2026) – kľúčový ukazovateľ nálady japonských podnikateľov po týždňoch intervencionistickej rétoriky.
Ropný šok na obzore? ⛽ Saudovia riešia krízové ceny
Ekonomický kalendár: Nemecké CPI v centre pozornosti (30.03.2026)
Ranný komentár: výpredaj na Microsofte a Mete, pád Burford Capital a update k Iránu
🎥Týždeň na trhoch: Trump opäť odložil svoje ultimátum, akcie však napriek tomu strácali, súdny spor proti Mete a Googlu
