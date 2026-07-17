🎥 Ranný komentár: Výsledky Netflixu, UnitedHealth a ďalší pád AI akcií

Vo včerajšom aftermarkete zverejnil svoje výsledky Netflix, ktorý najmä svojím výhľadom sklamal investorov. Akcie v aftermarkete klesali o 9 %. Výsledky zverejnila aj najväčšia americká zdravotná poisťovňa UnitedHealth, ktorá dokázala prekonať očakávania a akcie počas dňa rástli až o 8 %, nakoniec však uzavreli len so ziskom 1 %. V páde naopak pokračujú spoločnosti naviazané na umelú inteligenciu, pričom najviac z celého S&P 500 strácal SanDisk, a to vyše 12 %.
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