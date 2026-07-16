Obchodné vojny sa vracajú 🔥 Trumpova administratíva zavádza 25 % clá na Brazíliu 🚨

Spojené štáty oznámili zavedenie 25 % cla na väčšinu dovozu z Brazílie, ktoré vstúpi do platnosti už 22. júla. Ide o prvý konkrétny krok novej colnej stratégie administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá by v budúcnosti mohla zasiahnuť desiatky ďalších krajín vrátane Číny, Európskej únie, Indie, Japonska, Južnej Kórey alebo Mexika.
Nové opatrenia prichádzajú po tom, ako americký Najvyšší súd začiatkom tohto roka spochybnil kľúčové časti predchádzajúceho Trumpovho colného systému. Administratíva preto začala využívať ustanovenie Section 301 amerického obchodného zákona, ktoré umožňuje zaviesť obchodné sankcie voči krajinám obvineným z nekalých obchodných praktík.
Washington kritizuje Brazíliu za obchodné praktiky
Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer uviedol, že dlhodobé rokovania s Brazíliou neviedli k odstráneniu problémov, ktoré Spojené štáty považujú za nespravodlivé.
Vyšetrovanie začaté vlani v júli sa zameralo napríklad na:
- Údajne nekalé podmienky v digitálnom obchode
- Otázky spojené s nelegálnym odlesňovaním Amazonského pralesa
- Brazílsky platobný systém Pix, ktorý podľa USA znevýhodňuje spoločnosti vydávajúce platobné karty
- Možné problémy v dodávateľských reťazcoch súvisiace s nútenou prácou
Brazílska vláda všetky obvinenia dôrazne odmietla.
Prezident Luiz Inácio Lula da Silva označil americké rozhodnutie za úplne neopodstatnené a oznámil, že Brazília začne postupovať podľa tamojšieho zákona o reciprocite a zároveň sa obráti na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).
Napätie medzi oboma krajinami ďalej eskalovalo po ostrej výmene názorov medzi prezidentom Lulom a americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Ten obvinil brazílskeho prezidenta, že počas posledného roka nekonal v dobrej viere a uprednostnil vlastné politické záujmy pred ekonomickými záujmami krajiny.
Viaceré kľúčové komodity získali výnimku
Hoci clá zasiahnu tisíce produktov, Spojené štáty zároveň oznámili rozsiahly zoznam výnimiek.
Medzi produkty, na ktoré sa nové clá nebudú vzťahovať, patria:
- Káva
- Hovädzie mäso
- Vzácne zeminy
- Energetické komodity
- Lietadlá a letecké súčiastky
- Surové železo
- Organický med
- Niektoré druhy instantnej kávy
Nové opatrenia sa naopak dotknú napríklad dovozu cukru, poľnohospodárskych strojov, odevov, elektrických zariadení, papiera alebo ocele.
Výnimky naznačujú, že Washington sa snaží obmedziť negatívne dôsledky na amerických spotrebiteľov a priemysel, ktorý je od niektorých brazílskych surovín výrazne závislý.
Hrozí ďalšie zvýšenie ciel
Brazília navyše čelí ešte jednému vyšetrovaniu podľa Section 301, ktoré má byť ukončené 24. júla. Týka sa možných väzieb na nútenú prácu v medzinárodných dodávateľských reťazcoch.
Podľa odhadov by toto vyšetrovanie mohlo viesť k zavedeniu ďalších 12,5 % ciel, čo by zvýšilo celkové zaťaženie niektorých brazílskych produktov až na 37,5 %.
Takto vysoké sadzby by mohli výrazne zasiahnuť brazílskych exportérov a zároveň zvýšiť riziko širšej obchodnej konfrontácie medzi oboma krajinami.
Nová vlna obchodných sporov?
Prípad Brazílie môže byť iba začiatkom rozsiahlejšieho preskupenia globálnych obchodných vzťahov. Americký obchodný úrad už začal takmer 80 obchodných vyšetrovaní, ktoré môžu v nasledujúcich mesiacoch vyústiť do ďalších ciel.
Pre investorov je dôležité sledovať, či sa nová americká stratégia rozšíri aj na ďalších významných obchodných partnerov. Ďalšia vlna ciel by mohla zvýšiť neistotu na trhoch, narušiť dodávateľské reťazce a opäť posilniť obavy z globálneho spomalenia obchodu.
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