Ranný prehľad (18.12.2025)

- Obchodovanie v ázijsko-pacifickom regióne prebiehalo v zmiešanom duchu, hoci výrazne lepšom ako na konci včerajšieho obchodovania na Wall Street. Čínske indexy vzrástli o 0,10 – 0,40 %, japonský JP225 klesol o 0,20 % a singapurský SG20cash posilnil o 0,07 %.
- Nálada na Wall Street sa po zverejnení výsledkov spoločnosti Micron mierne zlepšila. Akcie spoločnosti po uzatvorení burzy posilnili o 8 %. Nové prognózy spoločnosti Micron predpokladajú upravené zisky za druhý kvartál vo výške 8,42 USD na akciu, čo je takmer dvojnásobok očakávaní.
- Spoločnosť Micron upokojila trh a potvrdila, že obmedzená ponuka pamäťových čipov a rastúci dopyt zo strany dátových centier umelej inteligencie výrazne tlačia ceny nahor. Vedenie spoločnosti varovalo, že trh bude mať nedostatok ponuky minimálne do roku 2026 a mnohí zákazníci dostávajú oveľa menej pamäťových čipov, ako si objednali.
- Spoločnosť rokuje o viacročných zmluvách, zvyšuje kapitálové výdavky na rok 2026 na 20 miliárd USD a reštrukturalizuje svoje činnosti.
- Japonský jen je opäť jednou z najslabších mien G10. Hlavný tajomník kabinetu Kihara zopakoval, že orgány „pozorne sledujú“ devízové kurzy a dlhodobé výnosy, ale neposkytol žiadne silnejšie varovanie ani náznak možnej intervencie.
- HDP Nového Zélandu za 3. štvrťrok prekonal očakávania, pričom HDP založený na produkcii vzrástol medzištvrťročne o +1,1 % (oproti očakávaným 0,9 %) a HDP založený na výdavkoch vzrástol medzištvrťročne o +1,3 %. Oživenie bolo široké, poháňané investíciami, hoci spotreba domácností zostala slabšia. Na ročnej báze zostáva produkcia o 0,5 % pod úrovňou minulého roka, takže oživenie je stále neúplné.
- Prezident Trump oznámil jednorazovú „vojenskú dividendu“ vo výške 1 776 USD pre každého aktívneho člena ozbrojených síl USA, ktorá bude vyplatená pred sviatkami. S približne 1,4 miliónmi príjemcov má tento prevod v hodnote približne 2,5 miliardy USD obmedzený makroekonomický vplyv, ale významný politický symbolizmus.
- Washington schválil rekordný balík predaja zbraní pre Taiwan v hodnote viac ako 10 miliárd USD. Zahŕňa 82 HIMARS, 420 ATACMS, samohybné húfnice v hodnote približne 4 miliardy USD a drony v hodnote viac ako 1 miliarda USD, čo výrazne posilní schopnosti Taiwanu v oblasti dlhodobých útokov. Toto rozhodnutie takmer určite vyvolá silnú reakciu Pekingu a eskaláciu napätia medzi USA a Čínou.
- Bank of England dnes oznámi svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách. Očakáva sa, že BOE zníži bankovú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,75 %.
- Podobné oznámenie príde aj od Európskej centrálnej banky, ktorá by mala ponechať sadzby nezmenené a zároveň naznačiť, že hlavná fáza cyklu uvoľňovania sa blíži k záveru.
- Spoločnosť Coinbase oznámila významné rozšírenie platformy, pridanie obchodovania s akciami a ETF bez provízie v USA, ako aj integráciu predikčných trhov a derivátov popri kryptomenách. Spoločnosť tiež odhalila plány na budúce tokenizované akcie a obchodovanie 24/7 ako súčasť širšej snahy o digitalizáciu tradičných trhov v reťazci.
Ranný komentár: Výletné lode, Lamb Weston, Nike a OpenAI chce ďalšie peniaze
BREAKING: GBPUSD mierne rastie po zverejnení údajov o HDP v Spojenom kráľovstve
Ranné zhrnutie (22.12.2025)
BREAKING: Index University of Michigan pod očakávaniami!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.