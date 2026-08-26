Ranný prehľad 🚩 Ropa sa prepadáva na 85 USD, trhy čakajú na výsledky Nvidie

Americké indexy včera mierne oživili vďaka poklesu cien ropy a dlhopisových výnosov, čo pred dnešnými výsledkami Nvidie mierne zlepšilo chuť riskovať. Najlepšie sa darilo indexu Nasdaq 100, zatiaľ čo polovodičové akcie po niekoľkých slabších seansách časť strát vymazali. Dnes sa futures na Wall Street obchodujú mierne nižšie, pričom investori sledujú nielen výsledky Nvidie, ale aj americké dáta PCE o 14:30 a ropný trh, kde sa ceny prepadli približne k 85 USD za barel.
- Futures na ropu Brent (OIL) klesli približne k 85 USD za barel vďaka nádejám na obnovenie prepravy cez Hormuzský prieliv a signálom nižšieho rizika ďalšej eskalácie konfliktu. Nižšie ceny energií zmiernili inflačné obavy a podporili americký trh štátnych dlhopisov.
- Zlato dnes klesá o 0,3 % smerom k 4 650 USD za uncu, zatiaľ čo Bitcoin zostáva v pásme 78 000–79 000 USD. AUDUSD rastie po silnejších než očakávaných inflačných dátach z Austrálie, kde celková CPI inflácia vzrástla medziročne o 3,5 % oproti očakávaným 3,3 % a predchádzajúcim 3,8 %. Očistená inflácia podľa trimmed mean dosiahla 3,6 % y/y oproti očakávaným 3,5 % a predchádzajúcim 3,6 %.
- Včerajšie makroekonomické dáta boli zmiešané. Spotrebiteľská dôvera v USA klesla na najnižšiu úroveň od začiatku roka, zároveň sa zhoršilo hodnotenie podnikateľských podmienok aj výhľadu trhu práce. Investori preto pred dnešným zverejnením Fedom preferovaného ukazovateľa inflácie zostávajú relatívne opatrní.
- USA a Irán údajne dosiahli dohodu o prímerí, pričom oficiálne oznámenie by mohlo prísť v nasledujúcich dňoch. Informáciu ako prvá priniesla ruská agentúra RIA Novosti, čo trh vnímal ako faktor mierne zvyšujúci dôveryhodnosť tohto scenára.
- Nová dohoda má údajne zahŕňať voľnú plavbu Hormuzským prielivom a obnovenie rokovaní podľa Islamabádského memoranda. Axios už skôr uviedol, že Marco Rubio naznačil, že útoky na Irán budú aspoň dočasne pozastavené.
- Washington ani Teherán dohodu nepotvrdili, napriek tomu Omán a Irán samostatne navrhli dočasný mechanizmus na obnovenie prevádzky cez prieliv. Iránske zdroje uvádzajú, že domáci vyjednávači naďalej požadujú návrat USA k pôvodnému memorandu a zavedenie článku 5, ktorý Teherán interpretuje ako právo Iránu určovať pravidlá prechodu Hormuzským prielivom.
- To naznačuje, že pozície oboch strán zostávajú relatívne nezmenené a pokrok je zatiaľ obmedzený. Včera Hormuzským prielivom preplávalo päť nákladných plavidiel, výrazne menej než desaťdňový priemer 15.
- Schnabel z ECB uviedla, že európska ekonomika sa podľa všetkého vyvíja čoraz solidnejším tempom a že silná ekonomika si vyžaduje vyššie úrokové sadzby. Zároveň upozornila, že situácia na energetickom a plynovom trhu zostáva pomerne znepokojujúca.
- Po včerajšom zatvorení amerického trhu zverejnili výsledky Intuit a Zoom Communications. Napriek relatívne solídnym výsledkom akcie oboch spoločností klesajú približne o 10 %, respektíve 5 %.
Graf ropy (OIL, D1 interval)
Futures na ropu sa prvýkrát od polovice júna dostali k 200-dňovému exponenciálnemu kĺzavému priemeru EMA200 a zatiaľ sa okolo tejto úrovne stabilizujú, ako naznačujú spodné knôty sviečok. Technický obraz stále pôsobí skôr v prospech medveďov, pričom pri 93,5–94 USD je viditeľná formácia dvojitého vrcholu. Ak úroveň 85 USD neudrží úlohu supportu, ďalšia kľúčová zóna sa podľa cenovej akcie nachádza medzi 78 a 80 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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